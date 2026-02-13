Das wahrscheinlich glücklichste LEGO-Set bekommt wohl einen Nachfolger

Neue Leaks deuten auf "Happy Plants 2" aus der LEGO Botanicals-Reihe hin – und Fans freuen sich jetzt schon.

Stephan Zielke
13.02.2026 | 11:40 Uhr

LEGO macht offenbar dort weiter, wo es viele Fans zuletzt positiv überrascht hat: Die botanische Welt aus bunten, fröhlichen Pflanzen-Modellen bekommt wohl Zuwachs. Laut ersten Leaks aus dem Subreddit r/Legoleak scheint das Set 11506 “Happy Plants 2” in Arbeit zu sein und noch 2026 erscheinen zu sollen.

Warum die “Happy Plants“ so beliebt sind

Der Vorgänger, LEGO Botanicals 10349 Happy Plants, war eine kleine Überraschung innerhalb der LEGO-Botanicals-Reihe: Statt großer Blumenbouquets oder detaillierter botanischer Arrangements bot das Set zwei einfache, fröhliche Pflanzentöpfe mit Comic-Gesichtern und charmanten Farben – ein Projekt, das schnell zum Liebling vieler LEGO-Fans wurde.

Die Botanicals-Serie selbst hat sich in den letzten Jahren zu einem überraschenden Erfolg innerhalb der LEGO-Themengruppen entwickelt. Die Marke bündelt LEGO-Sets rund um Blumen, Pflanzen und natürliche Formen und hat ihre Wurzeln in der früheren “Botanical Collection”. Diese wurde wegen ihrer Beliebtheit 2025 sogar zur eigenen Produktlinie ausgebaut.

Happy Plants war ein Versuch eine günstigere Variante für Pfanzenfreund*innen anzubieten.

Was bisher zu den Happy Plants bekannt ist

Die Leaks zeigen verschwommene Bilder von vier neuen kleinen Pflanzentöpfen im selben verspielten Designs des Originals. Daher werden sich die kleinen Pflanzentöpfe perfekt neben den bisherigen Vertretern des Sets machen und wahrscheinlich ähnlich einfach zu bauen sein.

Preis und Umfang: Online-Gerüchten zufolge soll das Set rund 253 Teile beinhalten und erneut bei etwa 19,99 € liegen – also genauso erschwinglich wie sein Vorgänger. Das wurde bisher von LEGO allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Daher sind die se Informationen mit Vorsicht zu genießen

Ob "Happy Plants 2“ tatsächlich so simpel glücklich macht wie der Vorgänger? LEGO dürfte das spätestens mit einer offiziellen Ankündigung bestätigen, die wohl noch vor dem Release irgendwann im Frühjahr 2026 kommen könnte.

Habt ihr LEGO Botanical zu Hause oder gießt ihr lieber eure Pflanzen?

