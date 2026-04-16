LEGO-Fan baut Chaos-Achterbahn, die mit jeder Fahrt schlimmer wird und wir können nicht aufhören, zuzuschauen

Chaos macht manchmal einfach mehr Spaß als Perfektion.

Stephan Zielke
16.04.2026 | 18:31 Uhr

Hier hat es jemand mit Mut zur Lücke zu ernst genommen. Hier hat es jemand mit Mut zur Lücke zu ernst genommen.

Achterbahnen sind ohne Frage faszinierend. Nicht nur wegen des Nervenkitzels, sondern auch wegen der Technik dahinter. Dutzende Ingenieur*innen, die jeden noch so kleinen Fehler ausmerzen und genaue Berechnungen anstellen müssen, um eine Katastrophe zu verhindern.

Oder man ignoriert das einfach alles und erfreut sich am Chaos.

Weniger Strecke, mehr Blechschaden

So wie bei einem User auf Reddit, den Dungeons-&-Dragons-Fans wohlwollend als chaotisch-neutral bezeichnen würden. Der schnappte sich das alte Modell des LEGO Loop Coaster und eine Kamera, um ein faszinierendes Video aufzuzeichnen.

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Das Video läuft in einer Schleife. Aber jedes Mal fehlt ein weiteres Stück der Strecke. Zuerst nur ein kleines Element im zweiten Looping. Die Wagen schaffen es irgendwie noch, halbwegs kontrolliert auf dem Tisch zu landen. Dann verschwindet das nächste Teil – und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Die morbide Faszination an den Crashes scheinen viele zu teilen. Über 11.000 Likes für Blech- … sorry, Plastikschäden.

Das haben wir alle schon gemacht

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren fühlen sich viele sofort an RollerCoaster Tycoon erinnert.

Ich mit 8 Jahren in RollerCoaster Tycoon.

Und ja, das trifft es ziemlich gut. Perfekte Parks bauen war nett, aber wirklich spannend wurde es erst, wenn man angefangen hat, Dinge absichtlich kaputtzubauen. Zu schnelle Kurven, fehlende Schienen oder komplett absurde Konstruktionen gehörten für viele einfach dazu – genau wie versalzene Pommes, um die Getränkeverkäufe anzukurbeln.

Dieses Gefühl transportiert das LEGO-Video erstaunlich gut. Man weiß von Anfang an, dass es schiefgeht – schaut aber trotzdem zu, wie weit man es treiben kann, bevor alles auseinanderfliegt.

LEGO-Fan baut seit 2 Jahren die komplette Welt von Gothic 2 nach und es sieht atemberaubend gut aus
von Stephan Zielke
LEGO-Fan baut seit 2 Jahren die komplette Welt von Gothic 2 nach und es sieht atemberaubend gut aus

Teurer Spaß

Wer jetzt Lust bekommt, das selbst auszuprobieren, wird allerdings schnell gebremst. Die verwendete LEGO-Achterbahn ist schon älter und wird gebraucht inzwischen für über 500 Euro gehandelt.

Für ein paar absichtliche Crashes ist das dann doch ein ziemlich teures Experiment. Da gönne ich mir lieber die RollerCoaster-Tycoon-Reihe auf GOG. Da gibt es die ersten drei Teile aktuell für knapp 13 Euro.

Habt ihr früher auch eher Chaos gebaut – oder lief bei euch alles nach Plan?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
One Piece: Mihawk-Schauspieler zerlegt beliebte Fan-Theorie zu seinem Schwert - und zieht dabei gleich noch Shanks durch den Dreck

gerade eben

One Piece: Mihawk-Schauspieler zerlegt beliebte Fan-Theorie zu seinem Schwert - und zieht dabei gleich noch Shanks durch den Dreck
LEGO-Fan baut Chaos-Achterbahn, die mit jeder Fahrt schlimmer wird und wir können nicht aufhören, zuzuschauen

vor einer Stunde

LEGO-Fan baut Chaos-Achterbahn, die mit jeder Fahrt schlimmer wird und wir können nicht aufhören, zuzuschauen
GBA-Fan sagt: Das war das schlimmste Spiele-Cover aller Zeiten - aber die Community kann das sogar noch überbieten

vor einer Stunde

GBA-Fan sagt: Das war das schlimmste Spiele-Cover aller Zeiten - aber die Community kann das sogar noch überbieten
Daniel Radcliffe hat alle Harry Potter-Filme gerankt und die Nummer 1 überrascht sogar ihn selbst

vor 2 Stunden

Daniel Radcliffe hat alle Harry Potter-Filme gerankt und die Nummer 1 überrascht sogar ihn selbst
mehr anzeigen