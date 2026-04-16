LEGO-Fan baut Chaos-Achterbahn, die mit jeder Fahrt schlimmer wird und wir können nicht aufhören, zuzuschauen

Hier hat es jemand mit Mut zur Lücke zu ernst genommen.

Achterbahnen sind ohne Frage faszinierend. Nicht nur wegen des Nervenkitzels, sondern auch wegen der Technik dahinter. Dutzende Ingenieur*innen, die jeden noch so kleinen Fehler ausmerzen und genaue Berechnungen anstellen müssen, um eine Katastrophe zu verhindern.

Oder man ignoriert das einfach alles und erfreut sich am Chaos.

Weniger Strecke, mehr Blechschaden

So wie bei einem User auf Reddit, den Dungeons-&-Dragons-Fans wohlwollend als chaotisch-neutral bezeichnen würden. Der schnappte sich das alte Modell des LEGO Loop Coaster und eine Kamera, um ein faszinierendes Video aufzuzeichnen.

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Autoplay

Das Video läuft in einer Schleife. Aber jedes Mal fehlt ein weiteres Stück der Strecke. Zuerst nur ein kleines Element im zweiten Looping. Die Wagen schaffen es irgendwie noch, halbwegs kontrolliert auf dem Tisch zu landen. Dann verschwindet das nächste Teil – und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Die morbide Faszination an den Crashes scheinen viele zu teilen. Über 11.000 Likes für Blech- … sorry, Plastikschäden.

Das haben wir alle schon gemacht

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In den Kommentaren fühlen sich viele sofort an RollerCoaster Tycoon erinnert.

Ich mit 8 Jahren in RollerCoaster Tycoon.

Und ja, das trifft es ziemlich gut. Perfekte Parks bauen war nett, aber wirklich spannend wurde es erst, wenn man angefangen hat, Dinge absichtlich kaputtzubauen. Zu schnelle Kurven, fehlende Schienen oder komplett absurde Konstruktionen gehörten für viele einfach dazu – genau wie versalzene Pommes, um die Getränkeverkäufe anzukurbeln.

Dieses Gefühl transportiert das LEGO-Video erstaunlich gut. Man weiß von Anfang an, dass es schiefgeht – schaut aber trotzdem zu, wie weit man es treiben kann, bevor alles auseinanderfliegt.

Teurer Spaß

Wer jetzt Lust bekommt, das selbst auszuprobieren, wird allerdings schnell gebremst. Die verwendete LEGO-Achterbahn ist schon älter und wird gebraucht inzwischen für über 500 Euro gehandelt.

Für ein paar absichtliche Crashes ist das dann doch ein ziemlich teures Experiment. Da gönne ich mir lieber die RollerCoaster-Tycoon-Reihe auf GOG. Da gibt es die ersten drei Teile aktuell für knapp 13 Euro.

Habt ihr früher auch eher Chaos gebaut – oder lief bei euch alles nach Plan?