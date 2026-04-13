LEGO-Fan baut seit 2 Jahren die komplette Welt von Gothic 2 nach und es sieht atemberaubend gut aus

Die Welt von Gothic 2 gehört für gerade viele deutsche Fans zu den prägendsten Open Worlds ihrer Jugend. Genau diese Welt hat sich ein LEGO-Baumeister jetzt vorgenommen – und das nicht nur in Teilen, sondern gleich komplett.
Vom Turm bis zur Stadt
Seit rund zwei Jahren arbeitet der Creator Windsheim Brickz daran, die komplette Spielwelt aus Gothic 2 nachzubauen.
Dabei hält er sich sogar an die Reihenfolge aus dem Spiel. Der Bau beginnt bei Xardas’ Turm und führt anschließend weiter in Richtung Khorinis – also genau so, wie es auch der namenlose Held des Spiels erlebt.
Dazwischen entsteht nicht nur eine Landschaftskulisse, sondern eine durchgehend ausgearbeitete Welt. Wälder, Wege und sogar unterirdische Höhlen werden detailverliebt umgesetzt, direkt aus dem RPG-Hit. Auch Monster wie Blutfliegen werden aus Einzelteilen nachempfunden.
Viele kleine Details für Fans
Besonders viel Liebe steckt auch in den Figuren. Charaktere aus Gothic wurden mit vorhandenen LEGO-Teilen nachgebaut und kreativ kombiniert.
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Magier Xardas besteht zum Beispiel aus schwarzen Beinen, dem Oberkörper eines Castle Dragon Wizard, Schultern aus der Nexo-Knights-Reihe und einem Umhang, der ursprünglich von der Disney-Hexe Maleficent stammt.
Auch bei der Präsentation wird nicht gespart. Beleuchtung sorgt dafür, dass vor allem Khorinis richtig zur Geltung kommt und dem Ganzen eine deutlich stimmungsvollere Optik verleiht. Straßenlaternen, Fenster und sogar leuchtende Kristalle in Höhlen machen das Projekt gerade bei Dunkelheit zu einem echten Hingucker.
Ein Projekt, das Lust auf mehr macht
Gerade für Fans der Reihe ist das ein schöner Ausflug zurück nach Khorinis – und macht nebenbei auch wieder Lust auf das kommende Remake des ersten Teils der Gothic-Reihe am 5. Juni.
Mich hat es zumindest direkt motiviert, die alten Gothic-2-CDs wieder aus der Kiste zu kramen und fürs Wochenende zu installieren.
Wenn ihr eure Lieblingsspielwelt in LEGO nachbauen könntet, welche wäre das?
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