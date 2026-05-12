Diese Cyberpunk-2077-Minifiguren zeigen, wie viel Potenzial die Reihe für LEGO hätte

Es gibt ja kaum noch Franchises, die vor LEGO sicher sind. Star Wars, Harry Potter, Back to the Future, Ghostbusters, The Legend of Zelda oder Super Mario. Fast zu allem gibt es mittlerweile passende Klemmbausteine für Fans und Sammler.
Nun gibt es aber eine Marke, bei der mir vorher gar nicht klar war, wie sehr ich sie eigentlich als LEGO brauche.
Minifiguren meiner Lieblings-Chooms
Im Subreddit zu LEGO gibt es aktuell einen kleinen Post des Users Simple-Spite2983, der bisher kaum Aufmerksamkeit bekommen hat, aber den ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme.
Zu sehen sind mehrere selbst zusammengestellte Figuren aus Cyberpunk 2077 – inklusive Jackies ARCH-Bike. Gerade Panam und Johnny Silverhand lassen sich sofort erkennen.
Bei den anderen Figuren wird es allerdings schon schwieriger. Und das sage ich als jemand, der inzwischen weit über 1.000 Stunden in Night City verbracht hat. Ich tippe rechts außen auf Rita Wheeler und direkt neben Johnny vermutlich Rogue.
Link zum Reddit-Inhalt
Aber genau wegen dieser kleinen Ungenauigkeiten hätte ich jetzt irgendwie gerne offizielle Figuren.
Cyberpunk wäre perfekt für LEGO
Ich bin ehrlich: Ich bin gar nicht der größte LEGO-Fan. Ein bisschen LEGO Star Wars steht zwar bei mir herum, aber das liegt eher an der Franchise als an den bunten Klemmbausteinen selbst. Und das meiste wurde mir geschenkt, sodass ich nicht mal groß Geld dafür ausgeben musste.
Für Cyberpunk würde ich allerdings direkt schwach werden.
Denn nicht nur die Figuren würden perfekt funktionieren, sondern vor allem die Fahrzeuge aus dem Spiel. Egal ob als normales LEGO-Set oder als LEGO-Technic-Modell.
Ein Mizutani Shion? Würde ich sofort kaufen.
Ein Quadra Type-66? Ebenfalls. Direkt ab in die Vitrine damit.
Und wenn wir schon dabei sind: Gebt mir bitte direkt ein komplettes Afterlife-Diorama inklusive Hinterzimmer mit Jackie, Dex und T-Bug.
Die perfekte Reihe für Erwachsene?
Gerade LEGO setzt inzwischen immer stärker auf Sets für Erwachsene und genau dort würde Cyberpunk eigentlich perfekt reinpassen.
Die Reihe lebt schließlich von auffälligem Design, futuristischen Fahrzeugen und ikonischen Schauplätzen. Im Grunde bringt Night City schon fast alles mit, was LEGO normalerweise für größere Sammler-Sets sucht.
Vielleicht sollte ich LEGO aber nicht auf Ideen bringen. Denn ob mein Geldbeutel offizielle Cyberpunk-Sets überleben würde, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Würdet ihr euch Sets zu Cyberpunk 2077 oder Cyberpunk: Edgerunners kaufen?
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