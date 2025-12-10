Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels

Ein neues Sammelkartenspiel wurde soeben mit Cyberpunk: Trading Card Game angekündigt. Das erste Set soll sich vor allem um das Videospiel Cyberpunk 2077 drehen, wobei auch Künstler*innen aus dem Edgerunners-Anime daran mitarbeiten.

Ein offizieller Releasetermin steht noch aus, jedoch erscheint im Jahr 2026 zuvor noch eine Crowdfunding-Kampagne, bei der die Entwickler*innen von WeirdCo und CD Projekt Red mehr über die Spielregeln und weitere Inhalte bekanntgeben dürften.