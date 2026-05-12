Stardew Valley-Fan nutzt geniale optische Täuschung, um eine zweite Etage in den Keller zu bauen - und es sieht verblüffend echt aus

Es ist immer wieder erstaunlich, welche kreativen Ideen die Stardew Valley-Community umsetzt.

In Stardew Valley gibt es viele Möglichkeiten und Möbel, um das eigene Haus so einzurichten, wie man es haben möchte. Was allerdings nicht geht, ist, mit Treppen eine zweite Etage innerhalb eines Raumes zu bauen. Hier hat nun ein Fan alles aus dem 2D-Artstyle herausgeholt und eine scheinbare Maisonette-Wohnung entwickelt.

Zwei Etagen, ein Raum: So geht’s!

Die Kreation stammt von Spielerin Sharing_Interests_16, die ihren Keller auf Reddit mit der Community teilt.

Normalerweise handelt es sich dabei um einen flachen Raum, der von den meisten Leuten hauptsächlich als Lagerfläche genutzt wird. Dieser Build erweckt aber den Eindruck, als gäbe es auf der linken Seite eine kleine Treppe, die einen erhöhten Wohnbereich vom unteren Lagerbereich trennt.

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Dahinter steckt eine optische Täuschung, die mit verschiedenen Bodenfliesen und der cleveren Platzierung von Geländern und Möbeln umgesetzt wurde. Durch den 2D-Artstyle entsteht so der Eindruck, als gäbe es eine kleine Mauer in der Mitte des Raumes, und es wirkt erstaunlich dreidimensional.

Dieser Eindruck wird sogar spielerisch unterstrichen, denn die vermeintliche Mauer – also das mittlere Parkett – kann von der Spielfigur nicht betreten werden. Dafür sorgen auf der "oberen Etage" das Holzgeländer und auf der "unteren Etage" die Lagerfässer.

Die Immersion kann also nicht aus Versehen gebrochen werden, weil man unbedacht den mittleren Bereich betritt. Stark!

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Community feiert die Idee

Der unscheinbare Keller kommt bei anderen Fans richtig gut an. “Ich mag die perspektivische Täuschung, die du hier gemacht hast. Es sieht wirklich aus wie eine Art Balkon weiter oben”, heißt es etwa häufig in den Kommentaren unter dem Post.

Im Grunde lässt sich das Konzept auch auf andere Räume in Stardew Valley anwenden. Falls ihr selbst einmal eine Maisonette-Wohnung bauen wolltet, bekommt ihr hier vielleicht die nötige Inspiration.

Auch an anderer Stelle hat die Community bereits eindrucksvoll bewiesen, wie viele Möglichkeiten die Gestaltung des Indie-Games bietet, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt. So lässt sich etwa aus einem schnöden Dachboden eine Terrasse mit Blick auf den freien Sternenhimmel zaubern.

Obwohl Stardew Valley mittlerweile schon 10 Jahre alt ist, begeistert die Community nach wie vor mit coolen Ideen wie hier und verkürzt sich damit die Wartezeit auf das große Update 1.7, das nach wie vor noch keinen Release-Termin hat.

Was denkt ihr: habt ihr auch schonmal auf diese Weise mit der 2D-Perspektive gespielt oder werdet ihr einen ähnlichen Build in eurem Haus nachbauen?