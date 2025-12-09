In diesem Dino-Skelett von LEGO versteckt sich eine großartige Anspielung auf eine 32 Jahre alte Filmszene, die wir alle kennen

Da staunen sie nicht schlecht.

Klemmbaustein-Sets von LEGO und auch anderen Herstellern haben nicht selten kleine und witzige Easter Eggs versteckt. Insbesondere bei Lizenz-Sets gibt es immer wieder Anspielungen auf besonders wichtige Szenen der jeweiligen Vorlagen. So auch in diesem Dinosaurier-Skelett.

Das Leben findet einen Weg

Im heutigen Beispiel geht es um das LEGO-Set 76968 mit dem Namen "Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus rex". Dabei handelt es sich um ein T-Rex-Skelett aus insgesamt 3145 Teilen.

In diesem Skelett versteckt sich ein kleines Detail, das aus dem wohl bekanntesten Dinosaurier-Film aller Zeiten kommt – Jurassic Park. Darin gibt es eine Szene, in der sich das Ensemble um Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill einen Film über die Entstehung der Dinos im Park anschaut.

Dort wird unter anderem erklärt, wie die Wissenschaftler*innen die DNA der Urzeitechsen wiederhergestellt haben. Weil diese in vielen Fällen beschädigt war, wurde sie mit der DNA von Fröschen "repariert". Das dazugehörige Zitat lautet: "We use the complete DNA of a frog to fill in the holes."

Jurassic Park (1993) entstand unter der Regie von Steven Spielberg und gilt als wegweisender Abenteuerfilm, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Michael Crichton basiert. Die Handlung dreht sich um einen Erlebnispark auf einer abgelegenen Insel, in dem der Milliardär John Hammond mithilfe von Gentechnik lebende Dinosaurier geklont hat. Als während einer Vorab-Besichtigung durch Expertinnen und Experten die Sicherheitssysteme ausfallen, entkommen die prähistorischen Tiere und es beginnt ein dramatischer Überlebenskampf. Der Film gilt als technischer Meilenstein der Kinogeschichte, da er durch die revolutionäre Mischung aus CGI (Computer Generated Imagery) und lebensechten Animatronik-Modellen völlig neue Standards für visuelle Effekte setzte. Jurassic Park war ein gewaltiger kommerzieller Erfolg, gewann drei Oscars (darunter für die besten visuellen Effekte) und legte – untermalt von der berühmten Musik von John Williams – den Grundstein für eines der erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten. Die passende Szene zum Easter Egg gibt es hier: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Das greift das LEGO-Set auf, indem im Inneren ein Frosch hinter einem Lenkrad verbaut wird – als würde der kleine Hüpfer den gefährlichen Fleischfresser steuern.

Das passt natürlich auch perfekt, immerhin handelt es sich bei dem Set um ein Lizenzmodell, das dieses Jahr unter der Jurassic World-Marke erschienen ist und passenderweise auch Minifiguren von Dr. Elli Sattler (Laura Dern) und Dr. Alan Granz (Sam Neill) beinhaltet.

Wie das Easter Egg im Set aussieht, zeigt ein Fan im LEGO-Subreddit:

Was sagt die Community zum Set? Nicht nur das Easter Egg kommt sehr gut an, generell wird das Set von vielen Klemmbaustein-Fans gelobt. Die Bauerfahrung und das Design kommen besonders gut weg, kritisiert werden hingegen die Größe – das Modell ist über einen Meter lang – und die eingeschränkte Möglichkeit, die Pose des T-Rex anzupassen.

Natürlich wird LEGO-typisch auch der hohe Preis von 249,99 Euro (UVP) bemängelt. Immerhin kommt das Set ausnahmsweise ohne Sticker aus und setzt komplett auf Drucke.

Da es sich bei dem T-Rex um ein Exklusiv-Set handelt, ist es leider vergleichsweise schwer, günstiger an das Modell zu kommen. Ein paar wenige Shops bieten es aber dennoch an.

Kanntet ihr das Easter Egg schon und konntet ihr es direkt zuordnen? Habt ihr den originalen Jurassic Park gesehen, kennt ihr nur die neuen Filme oder sind die Riesenechsen so gar nichts für euch? Schreibt es uns in die Kommentare!