Fallout-Star Ella Purnell will lieber fast vergessenes PlayStation-Exclusive zocken als GTA 6

Als Lucy-Schauspielerin Ella Purnell danach gefragt wird, ob sie GTA 6 zocken wird, spricht sie stattdessen lieber über ein anderes, viel nischigeres Spiel.

10.12.2025 | 17:30 Uhr

Lucy-Schauspielerin Ella Purnell zockt auch in ihrer Freizeit. Während sie sich GTA 6 anschauen möchte, haben es ihr gemütlichere Spiele eher angetan (Bild: © Amazon Studios) Lucy-Schauspielerin Ella Purnell zockt auch in ihrer Freizeit. Während sie sich GTA 6 anschauen möchte, haben es ihr gemütlichere Spiele eher angetan (Bild: © Amazon Studios)

Die zweite Fallout-Staffel steht in den Startlöchern. In wenigen Tagen wird es losgehen. Da es sich dabei um die Verfilmung einer legendären Videospielreihe handelt, lassen es sich Interviewer*innen nicht nehmen und stellen dem Cast Fragen mit Videospielbezug. So fällt das Thema in einem Gespräch auf das heiß erwartete Open-World-Game Grand Theft Auto 6.

Ella Purnell spielt lieber PS-Exclusive als GTA 6

In der Fallout-Serie schlüpft die Schauspielerin Ella Purnell in die Rolle der optimistischen, nahezu naiven Protagonistin Lucy. In einem Interview mit 4P wird Purnell danach gefragt, ob sie sich GTA 6 nach der Veröffentlichung anschauen wird.

Purnell bejaht die Frage, sagt aber im nächsten Augenblick direkt, dass sie eigentlich eher auf gemütliche Spiele steht. Ihre Einschätzung von GTA 6 lautet, dass das Spiel wohl „ziemlich intensiv“ würde.

Daraufhin verrät sie, dass sie aktuell mit dem PlayStation-Exclusive Concrete Genie gerade so ein gemütliches Spiel zocke und davon begeistert sei.

Video starten 0:30 Concrete Genie - Neuer Trailer verrät das Release-Datum des PS4-Exklusives - Neuer Trailer verrät das Release-Datum des PS4-Exklusives

„Ich zocke aktuell Concrete Genie, was mir richtig Spaß macht. […] Da male ich, es gibt einen Dschinn und du zeichnest Dschinns. Es ist ein schönes Spiel. Es ist eine schöne Art, um sich am Sonntagmorgen zu entspannen.“

Das ist Concrete Genie: In der Rolle des Teenagers Ash verpasst ihr seiner verdreckten Heimatstadt Denska buchstäblich einen neuen Anstrich. Er erhält einen magischen Pinsel, der alle gemalten Bilder zu Leben erweckt.

Neben der schicken farbenfrohen Grafik ist die Steuerung des Pinsels sowohl Highlight als auch Alleinstellungsmerkmal von Concrete Genie. Die funktioniert über die Bewegungssteuerung der PS-Controller, alternativ sogar über Playstation-VR- und PS-Move-Controller. Aktuell ist Concrete Genie Teil von PS Plus Extra.

Das Spiel wurde als zweiter Titel vom Studio Pixelopus entwickelt. Gleichzeitig war es auch das letzte Spiel der Entwickler*innen, weil das Sony das First-Party-Studio vor einiger Zeit im Jahr 2023 geschlossen hat.

In den kommenden Wochen dürften noch mehr Interviews mit den Fallout-Stars auftauchen. Hoffentlich versüßen die euch die Zeit bis zum Anlaufen der zweiten Staffel.

Mehr von Purnell und ihren Co-Stars seht ihr offiziell am 17. Dezember auf Prime Video, danach erscheinen die neuen Folgen im Wochenrhythmus.

Wie groß ist euer Hype-Level auf GTA 6 und könnt ihr euch vielleicht sogar Ella Purnells Vorliebe zu gemütlichen Spielen anschließen?

