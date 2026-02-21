Pärchen schickt Sony eine Einladung zu ihrer Hochzeit, bekommt handgeschriebene Karte und mehrere PS5-Spiele als Geschenk zurück

So ein Hochzeitsgeschenk ist erfreulich, wenn man die Spiele noch nicht hat (Bild: instagram.com/kirstenandthecorgis).

Heiraten lohnt sich vor allem steuerlich. Mehr rausholen können Paare aber anscheinend, wenn sie einfach mal Sony zu ihrer Hochzeit einladen. So scheint es sich zumindest in diesem Fall hier zugetragen zu haben. Sony hat auf die Einladung mit einer Hochzeitskarte und mehreren Download-Codes für PS5-Spiele reagiert.

Influencerin lädt Sony zur Hochzeit ein und bekommt tatsächlich Gratis-Spiele

Ob dieser Trick auch bei Normalsterblichen ohne mehrere Tausend Follower funktioniert, wissen wir nicht. Womöglich reicht es nicht aus, einfach nur zu heiraten, Sony anzuschreiben und darauf zu hoffen, dass der Konzern daraufhin Spiele verschenkt. Wir gehen davon aus, dass sich die Sache auch für den Konzern lohnen muss.

2:55 Horizon: Call of the Mountain - Erster voller Trailer zeigt vollwertiges VR-Gameplay - Erster voller Trailer zeigt vollwertiges VR-Gameplay

Autoplay

Was hier wohl der Fall gewesen sein dürfte. Die Videos zu dem Geschenk sind sowohl auf Instagram als auch auf TikTok mehr oder weniger viral gegangen. Bei TikTok wurde es über 2,5 Millionen Mal abgerufen, bei Insta hat es knapp 70.000 Likes – gute Publicity für Sonys PlayStation-Sparte, sollte man meinen.

Allem Anschein nach hat die Betreiberin der Kanäle kirstenandthecorgis (auf Insta und TikTok) sowie noodleandrex (besagte Corgis, die über 17.000 Follower haben) und R&N Canine Company einfach versucht, das PlayStation-Unternehmen zur Hochzeit einzuladen. Zumindest gibt es einen #weddinginvite-Hashtag.

Als Reaktion kam dann ein Brief mit handeschriebener Gruß- und Gratulationskarte ins Haus geflattert. Der Karte lagen mehrere Download-Codes für unterschiedliche Spiele bei. Klar zu erkennen sind Spider-Man 2, Horizon: Call of the Mountain und wahrscheinlich in-Game-Währung oder besondere Inhalte für Fortnite, das an sich ja sowieso schon kostenlos ist.

Dazu gesellt sich noch irgendein Take Two-Sportspiel, bei dem es sich um NBA 2K26 handeln könnte. Ein weiterer Titel ist nicht zu erkennen, weil das Video an dieser Stelle leider abbricht.

In den Kommentaren auf den unterschiedlichsten Plattformen gibt es viele Menschen, die sich mit dem Pärchen freuen und darüber nachdenken, Sony ebenfalls zu ihren diversen Feierlichkeiten einzuladen.

Wir können nur hoffen, dass Kirsten, ihre Corgis und der oder die glückliche Partner*in die Spiele nicht sowieso schon besitzen, dafür aber ein PSVR 2-Headset. Sonst könnten sie mit Call of the Mountain nämlich rein gar nichts anfangen, da es ein VR-exklusiver Titel ist. Die Chancen stehen aber gar nicht mal so hoch, weil sich das PlayStation VR 2-Headset nicht besonders gut verkauft haben soll.

Würdet ihr eine Firma wie Sony zu eurer Hochzeit einladen, in der Hoffnung, Spiele geschenkt zu bekommen?