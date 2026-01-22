LEGO-Glückpilz staubt den besten Todesstern für 216 Euro nagelneu ab, weil Verkäuferin die Sachen ihres Ex-Freundes verscherbelt

Der alte Todesstern für umgerechnet 154 Euro abgestaubt? Das soll diesem LEGO-Sammler passiert sein.

Kaum zu glauben, aber der LEGO Star Wars-Todesstern mit der Setnummer 75159 kam vor zehn Jahren auf den Markt – damals zu einem Preis von 499 (UVP). Das aus 4016 Teilen bestehende Set wurde schon vor Jahren vom Markt genommen und ist heute nur noch zu Wucherpreisen erhältlich. Online finden wir Angebote in einer Preisspanne von 900 bis über 1299 Euro. Uff.

Umso absurder wirkt das Schnäppchen, das jetzt offenbar ein LEGO-Sammler gemacht hat. Wie Redditor "BitNumerous7056" im LEGO-Subreddit berichtet, hat dieser nämlich den berüchtigten Todesstern (75159) zu einem unglaublichen Preis von umgerechnet 216 Euro abgestaubt.

Glücklicher Facebook-Marketplace-Fund

"BitNumerous7056" hat besagten Klemmbaustein-Planetenpulverisierer nämlich nach eigenen Angaben für 350 Kanadische Dollar bekommen – nach aktuellem Wechselkurs sind das genau genommen 216,48 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie der User schreibt, hat er das neue und originalverpackte Set via Facebook-Marketplace von einer Verkäuferin erstanden, die wohl die Sachen ihres Ex-Freundes verkaufe.

Und dabei ist sie nun offenbar besagten Todesstern für einen "Bruchteil" des Werts losgeworden... Aber hey: Sowohl der LEGO-Sammler als auch die Verkäuferin freuen sich. Win, win.

1:00 Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

Autoplay

Im Oktober 2025 ist der neue LEGO Star Wars-Todesstern mit der Setnummer 75419 zu einem Preis von 999 Euro erhältlich und gilt als das bislang größte LEGO Star Wars-Set, das jemals auf den Markt gekommen ist.

In der Community erntete das Set allerdings Kritik – einerseits aufgrund des absurd hohen Preises, andererseits aufgrund des Designs, denn hierbei handelt es sich nicht um den ganzen Todesstern, sondern lediglich um einen Querschnitt.

Der Todesstern-Vorgänger mit der Setnummer 75159 wurde übrigens vier Jahre nach dem Release im Jahr 2016 offiziell wieder vom Markt genommen.

Habt ihr einen LEGO-Todesstern zu Hause stehen und falls ja: Welchen habt ihr euch gegönnt?