Das erste LEGO-Set zu Dune lässt LEGO Star Wars alt aussehen: Im Amazon-Angebot ist es jetzt mächtig reduziert!

Auch wenn ihr keine Dune-Fans seid: Dieses LEGO-Set ist ein absoluter Pflichtkauf für Klemmbaustein-Konstrukteure und Science-Fiction-Liebhaber!

Wir alle lieben LEGO Star Wars. Wirklich, wir sind damit aufgewachsen, haben unzählige Millennium Falken zusammengebaut und wissen genau, wie man einen TIE Fighter "swoosht". Aber seien wir mal ganz ehrlich zueinander: Irgendwann sehen die grauen Dreiecke und die immer gleichen Raumschiff-Silhouetten ein wenig … nun ja, erwartbar aus.

Genau hier kommt das Set ins Spiel, das Anfang letzten Jahres wie eine Bombe eingeschlagen ist und die Herzen von Science-Fiction-Fans höher schlagen ließ: Der LEGO Atreides Royal Ornithopter aus dem Dune-Universum von Frank Herbert. Warum ich euch das gerade jetzt erzähle? Weil Amazon den Preis für dieses Biest gerade so weit nach unten geschraubt hat, dass es fast schon fahrlässig wäre, nicht wenigstens mal einen Blick darauf zu werfen.

Darth Vader, pack deine TIE-Fighter wieder ein – diese Wüsten-Libelle ist viel beeindruckender!

Der Atreides Royal Ornithopter ist eines der schönsten LEGO-Lizenzmodelle der letzten Jahre – und jetzt ist er äußerst günstig bei Amazon verfügbar!

Wenn ihr die Box zum ersten Mal in den Händen haltet, merkt ihr sofort: Das hier ist kein Spielzeug für den Sandkasten, das ist ein Ausstellungsstück für Erwachsene. Mit über 1.300 Teilen ist der Ornithopter ein ordentlicher Brecher, aber es ist nicht die reine Steine-Anzahl, die beeindruckt. Es ist die Art und Weise, wie dieses Set konstruiert ist. Der Designer Mike Psiaki – unter LEGO-Fans eine echte Legende – hat hier etwas geschaffen, das die Grenzen zwischen klassischem LEGO-System und LEGO Technic fast vollständig verschwimmen lässt.

Als Spielzeug genial und im Regal ein echter Blickfang

Während viele Star Wars Schiffe oft im Inneren bunt und hohl sind und außen verkleidet werden, ist der Ornithopter ein technisches Skelett mit einer Haut. Er sieht exakt so aus wie im Denis Villeneuve Blockbuster "Dune": insektenartig, bedrohlich und elegant zugleich. Die Libellen-Form ist so einzigartig, dass sie im Regal sofort alle Blicke auf sich zieht. Eure Freunde werden nicht fragen: "Ist das der neue X-Wing?", sondern sie werden sagen: "Wow, was ist das denn für ein Gerät?". Die dunkelgrauen Elemente passen perfekt zur düsteren, brutalistischen Ästhetik des Films. Aber der eigentliche Star ist die Mechanik, und genau die lässt die statischen Modelle aus der weit, weit entfernten Galaxis plötzlich ziemlich altmodisch wirken.

Warum die Mechanik des Ornithopters eine echte Klemmbaustein-Revolution ist

Im Set sind auch zahlreiche Mini-Figuren enthalten, die mit einzigartigen Details optisch herausstechen.

Jetzt wird es technisch, aber bleibt dran, denn das ist der coolste Teil. Ihr kennt das: Bei vielen Sets gibt es vielleicht eine aufklappbare Luke oder ein Fahrwerk, das man manuell einklappen muss. Der Ornithopter spielt in einer ganz anderen Liga. Er verfügt über einen Mechanismus, der es euch erlaubt, die Flügel nicht nur statisch auszurichten, sondern sie tatsächlich "schlagen" zu lassen. Und das fühlt sich nicht hakelig an, sondern butterweich. Wenn ihr den unscheinbaren Hebel auf dem Rücken des Modells betätigt, bewegen sich die acht Flügelblätter synchron auf und ab.

Aber dabei bleibt es nicht. Ihr könnt die Flügel auch komplett einklappen, um den Sturzflug-Modus zu simulieren – oder einfach, um Platz im Regal zu sparen, denn mit ausgebreiteten Schwingen ist das Teil riesig! Die Spannweite ist enorm. Dazu kommt ein funktionierendes Fahrwerk, das ihr ebenfalls per Mechanismus aus- und einfahren könnt. Und natürlich lässt sich auch die Rampe öffnen.

🌶️Das Spice im Detail: Die Highlights auf einen Blick

Mechanik-Meisterwerk: Vergessen wir wackelige Funktionen – der Flügelschlag-Mechanismus läuft butterweich und lässt sich bequem mit nur einem Hebel steuern.

Vergessen wir wackelige Funktionen – der läuft butterweich und lässt sich bequem mit nur einem Hebel steuern. Regal-Dominanz: Mit ausgeklappten Flügeln ist das Modell ein absoluter Riese (ca. 80 cm Spannweite!), lässt sich aber für platzsparende Lagerung auch in den Sturzflug-Modus zusammenfalten.

Mit ausgeklappten Flügeln ist das Modell ein absoluter Riese (ca. 80 cm Spannweite!), lässt sich aber für platzsparende Lagerung auch in den zusammenfalten. Exklusive Crew: Ihr bekommt 8 einzigartige Minifiguren , die es nur in diesem Set gibt – inklusive dem überlangen, schwebenden Baron Harkonnen.

Ihr bekommt , die es nur in diesem Set gibt – inklusive dem überlangen, schwebenden Baron Harkonnen. Kein "grauer Keil": Endlich mal Abwechslung im Sci-Fi-Regal! Das insektenartige Design hebt sich radikal von den üblichen Star-Wars-Silhouetten ab.

Endlich mal Abwechslung im Sci-Fi-Regal! Das insektenartige Design hebt sich radikal von den üblichen Star-Wars-Silhouetten ab. Preis-Leistungs-Sieger: Dank des aktuellen Amazon-Rabatts bekommt ihr hier extrem viel Bauspaß und Technik für deutlich weniger Geld als bei vergleichbaren Lizenz-Sets.

