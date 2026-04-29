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LEGO hat tatsächlich ein Set, mit dem ihr D&D spielen könnt – gerade ist es besonders günstig

Das nenne ich mal ein Spielset: Das offizielle Dungeons & Dragons Set von LEGO hat nicht coole Minifiguren und detaillierte Gebäude zu bieten, sondern kommt sogar mit einer eigens für das Set entwickelten Kampagne daher.

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Elias Mohr
29.04.2026 | 20:04 Uhr


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Ein fantasievolleres Set von LEGO hat es selten gegeben. Ein fantasievolleres Set von LEGO hat es selten gegeben.

Dungeons & Dragons ist schon seit Ewigkeiten ein fester Bestandteil der Popkultur. Nicht erst seit Stranger Things oder anderen Shows, die das Pen-and-Paper-Spiel als Stilmittel nutzen. Daher wundert es mich umso mehr, dass LEGO erst durch die Community auf die Idee gebracht werden musste, ein D&D-Set herauszubringen. Das LEGO Ideas-Set mit dazugehöriger Kampagne bekommt ihr bei Amazon gerade im Angebot.

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Eine komplette Fantasy-Welt aus 3754 Teilen

In diesem Set bekommt ihr wirklich alles geboten: einzigartige Minifiguren, verschiedeneFantasy-Gebäude wie eine Taverne oder ein Verlies, einen Drachen, sowie weitere bekannte Monster aus dem Reich von Dungeons & Dragons. So könnt ihr auch einen Betrachter und ein Täuschungsbiest zusammensetzen. Es wird also ordentlich was aufgefahren und durch den modularen Aufbau des Sets können auch mehrere Personen gleichzeitig beim Aufbau helfen.

Nach dem Bauen geht der Spaß mit diesem Set erst so richtig los. Nach dem Bauen geht der Spaß mit diesem Set erst so richtig los.

Die Gebäude sind vollgestopft mit Easter Eggs. So könnt ihr in den Gebäuden Schätze finden, aber auch von Fallen erwischt werden. Natürlich sind auch einige Minifiguren dabei wie einZwergen-Kleriker, einen Drachengeborenen Barden und eine Elfen-Magierin.

Schnappt euch das Vergnügen jetzt im Angebot

Erst bauen, dann spielen

Ihr habt euren Freundeskreis zusammengetrommelt, um das Set zusammenzubauen? Hervorragend, dann bleibt jetzt alle am Tisch sitzen und startet die Kampagne, die LEGO zusammen mit Wizards of the Coast speziell für dieses Set entwickelt hat. Die schickt euch durch insgesamt sechs Szenarien auf die Suche nach einem legendären roten Drachen. Dabei kommen alle Elemente des Sets zum Einsatz, besser kann man den Charakter eines Spielsets für Erwachsene gar nicht auf den Punkt bringen.

So sieht das Cover des Abenteuers aus, dass ihr in diesem LEGO-Set erleben könnt. So sieht das Cover des Abenteuers aus, dass ihr in diesem LEGO-Set erleben könnt.

Wenn ihr D&D liebt, aber nicht die passenden Freunde habt, dann könnte das Set ein perfekter Weg sein, misstrauische Personen für Pen and Paper zu begeistern. LEGO baut schließlich fast jeder gern auf und wenn alles, was in der Kampagne passieren kann, direkt im Set dargestellt wird, ist die Einstiegshürde auch wesentlich geringer. Außerdem liefert euch die Kampagne bereits erstellte Charaktere, sodass ihr euch direkt ohne Vorbereitung in die Action stürzen könnt.

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