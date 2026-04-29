92 Punkte auf Metacritic: Diesen PS5-Rollenspielhit gibt's jetzt günstig im Bundle mit dem Vorgänger!

Die wunderschöne PS5-Neuauflage dieses PS1-Rollenspielhits aus 1997 könnt ihr euch jetzt im Bundle-Angebot schnappen.

Jetzt könnt ihr euch ein echtes Rollenspiel-Meisterwerk für PS5, das auf Metacritic bei stolzen 92 Punkten steht, günstig in einem neuen Bundle zusammen mit dem Vorgänger schnappen. Falls ihr die beiden Spiele, die zusammen gut und gerne 150 Stunden Spielzeit bieten (oder noch mehr, wenn ihr alles sehen wollt), bisher tatsächlich verpasst haben solltet, ist das Amazon-Angebot die ideale Gelegenheit, sie jetzt endlich nachzuholen:

Übrigens gibt es gerade bei Amazon noch einige weitere PS5-Rollenspiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Prachtvolle Welt & schnelle Action: Das sind die Rollenspiel-Meisterwerke für PS5!

Die Welt von Final Fantasy 7 Rebirth kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Es geht hier um den erst Ende 2025 physisch erschienenen Doppelpack aus Final Fantasy 7 Remake Intergrade und Final Fantasy 7 Rebirth, der euch die beiden Rollenspiel-Highlights auf Disc liefert. Der Intermission-DLC, der eine zusätzliche Story-Episode bietet, ist ebenfalls enthalten, allerdings nur als Download-Code. Digital kostet das Paket im PlayStation Store aktuell 89,99€, bei Amazon bekommt ihr die physische Version momentan für 56€.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ist die grafisch verbesserte und durch den DLC erweiterte PS5-Version des PS4-Remakes, welches den ersten Abschnitt des PS1-Rollenspielklassikers aus dem Jahr 1997 wiederaufleben lässt. Das bedeutet, dass sich dieser Teil weitgehend auf die Metropole Midgar beschränkt, die aber dafür spektakulär auf hohem AAA-Niveau in Szene gesetzt wird und zudem zahlreiche neue Nebenmissionen bietet.

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum Rollenspiel-Hit

Autoplay

In Final Fantasy 7 Rebirth dürft ihr dann endlich hinaus in die weite, wunderschöne Welt, die Fantasy mit Science Fiction verbindet und abwechslungsreiche Regionen bietet, welche von grünen Landschaften mit malerischen Dörfern und Burgen über sonnige Sandstrände mit Urlaubs-Feeling bis hin zu industriellen Metropolen reichen. Um eine richtige Open World handelt es sich nicht, aber um riesige Gebiete, die ihr mit Fahrzeugen und auf Chocobos reitend erkunden könnt.

Beide Spiele bieten übrigens ein schnelles Action-Kampfsystem, das mit den alten Active Time Battles (im Grunde rundenbasierte Kämpfe mit einem kleinen Echtzeit-Element) kaum noch etwas gemein hat, aber durch Spezialattacken und Kombos noch immer taktischen Tiefgang bietet. Final Fantasy 7 Rebirth allein liefert euch rund 100 Stunden Spielzeit, durch Final Fantasy 7 Remake und den DLC kommen noch rund 50 weitere Stunden dazu. Euch steht also ein episches Abenteuer bevor.