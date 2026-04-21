Kein LEGO-Set hat mich je so beeindruckt wie dieser Kran mit 20 (!!!) Elektromotoren!

Erst vor kurzem konnte ich dieses Set zum ersten Mal sehen. Mein Gott, das ist einfach nur insane!

Vor zwei Wochen habe ich dieses Set nun zum ersten Mal in echt sehen können. Ein Bekannter hat es zusammengebaut und mir vorgeführt. Ohne Schmu: Ich war absolut baff, wie riesig das ist.

Ich spreche hier vom wohl krassesten Technik-Set überhaupt: Einem Kran mit 20 Elektromotoren, über 8.500 Teilen und die Klemmbausteine sind auch noch mit LEGO kompatibel. Als wäre das noch nicht genug: Das Set ist viel günstiger als man meinen möchte.

LEGO Technic wirkt dagegen wie Kindergarten: Diese LEGO-Alternative hat mein Herz erobert!

LEGO Technic ist längst eine feste Größe unter den Klemmbaustein-Marken. Trotzdem gibt es inzwischen Alternativen, die für einen deutlich niedrigeren Preis noch größere und anspruchsvollere Modelle liefern – ohne dabei bei der Qualität nachzulassen.

In der Community hört man sogar immer wieder, dass die Steine dieser Hersteller teilweise noch präziser sitzen. Besonders spannend: Die Bausteine sind mit LEGO kompatibel und oft deutlich günstiger.

Wer ist Mould King und was sind die Vor- und Nachteile?

Der Liebherr-Kran (Set 17007 und 17008) von Mould King ist das wohl komplexeste Set aus Klemmbausteinen auf dem Markt.

Mould King hat sich in den vergangenen Jahren als ernsthafte Konkurrenz zu LEGO einen Namen gemacht – vor allem mit ihrem Fokus auf große, detailreiche und technisch anspruchsvolle Sets, die sich klar an Erwachsene und Modellbau-Fans richten. Fast alle Sets sind recht groß und kommen mit weit über eintausend Steinen.

Verglichen mit klassischen LEGO-Sets fallen viele Modelle von Mould King deutlich größer und komplexer aus, kosten dabei aber oft spürbar weniger. Hinzu kommt eine große Auswahl an Themenwelten und Designs, darunter auch Anleihen an bekannte Franchises wie Star Wars oder Harry Potter. Offizielle Lizenzen gibt es dabei zwar nicht, optisch machen die Bausätze aber trotzdem ordentlich Eindruck.

Mould King bezieht die Steine von GoBricks, dem wohl bekanntesten Hersteller von Klemmbausteinen - deren Qualität und Klemmkraft wird in der Communtiy häufig gelobt.

Neben dem attraktiven Preis und den meist sehr umfangreichen Modellen überzeugt Mould King also auch bei der Qualität. Ebenfalls angenehm: Statt vieler bunt gemischter „Innensteine“, wie man sie von LEGO kennt, setzt Mould King oft auf ein einheitlicheres Farbbild.

Kritik an Mould King

Nicht immer überzeugend ist eher das Drumherum. Einige Modelle von Mould King basieren auf MOCs, also auf Fan-Entwürfen. Problematisch ist dabei, dass bei manchen Sets nicht klar nachvollziehbar ist, woher die Baupläne stammen und ob die Designer im Hintergrund tatsächlich beteiligt oder entschädigt wurden.

Mittleleweile ist das aber viel transparenter geworden und der Hersteller bezieht die Kreatoren der Pläne immer mehr ein.

Der Liebherr-Kran im Überblick: Das kann das geniale Set

1:00 Mould King Kran Liebherr LTM 11200 Set 17007 & 17008: Eine echte LEGO Technic-Alternative!

Autoplay

Wenn ihr mal Lust auf ein Klemmbaustein-Modell habt, das euch wirklich fordert und bei dem technisches Verständnis gefragt ist, dann dürfte der Liebherr-Kran von Mould King in der Premium-Version 2023 genau euer Ding sein.

Das Set gehört nicht nur zu den größten Modellen im gesamten Sortiment des Herstellers, sondern zeigt auch eindrucksvoll, was mit solchen Klemmbausteinen alles möglich ist. Mit 20 Motoren, drei Lithium-Akkus, speziellen Pneumatik-Elementen und sogar Kohlefaser-Komponenten bringt der Kran eine enorme Funktionsvielfalt mit. Vor allem Tragkraft und Auslegerkonstruktion wirken für ein Modell dieser Art ausgesprochen beeindruckend. Solche Bausätze sieht man wirklich nicht alle Tage.

Als mir der Kran selbst kürzlich vorgeführt wurde, war ich echt baff, denn das Ding ist riesig. Und tatsächlich lässt er sich komplett per Fernsteuerung oder App navigieren. Ihr könnt den Ausleger ausfahren, lenken, rollen lassen und die Seilwinde verwenden.

Ein ganzes Haus lässt sich damit dann aber doch nicht bauen, dafür ist dann die Kraft der Klemmbausteine doch etwas zu gering.