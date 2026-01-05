LEGO Smart Play enthüllt: Die neuen Steine kommen mit smarten Funktionen und schon im März erscheinen die ersten interaktiven Sets

LEGO Smart Play startet im März, die entsprechenden Bricks können unter anderem leuchten. (Bildquelle: LEGO)

LEGO hat auf der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas eine neue interaktive Plattform namens Smart Play vorgestellt.

Dadurch sollen zukünftig physisches und digitales Spielen noch enger verzahnt und die Klemmbaustein-Sets des Herstellers "zum Leben erweckt" werden – so ist es zumindest der offiziellen Pressemitteilung zu entnehmen.

Smart Play: Die neue LEGO-Plattform im Überblick

Grundsätzlich besteht Smart Play aus drei Elementen:

Smart Bricks

Smart Tags

Smart Minifiguren

1:03 LEGO Smart Play: Video stellt die neue interaktive Plattform mit Smart Bricks, Tags und Minifiguren vor

Die Smart Bricks sind das Herzstück von Smart Play. Wie LEGO angibt, sind in diesen Steinen ein Chip sowie diverse Sensoren, Beschleunigungsmesser und Mini-Lautsprecher verbaut, mit denen die Steine unter anderem leuchten oder Geräusche von sich geben können.

Die Smart Tags und Smart Minifiguren können mit dem Smart Bricks gekoppelt werden und dann entsprechend reagieren. Das soll laut dem Hersteller für völlig neue Interaktionen sorgen, beispielsweise für tatsächlich sirrende Lichtschwerter in Star Wars-Sets.

Die Smart Bricks sind das Herzstück von Smart Play und mit einem Chip sowie diversen Sensoren ausgestattet. (Bildquelle: LEGO)

LEGO spricht von einer "neuen Dimension des Spielens", es bleibt aber natürlich abzuwarten, wie beliebig programmierbar oder individuell nutzbar die Smart Bricks sein werden – also unabhängig von den thematischen Begrenzungen bestimmter Sets.

Release der ersten Smart Play-Sets im März 2026

Die ersten Smart Play-Sets werden im März 2025 erscheinen – alle in der Star Wars-Themenwelt. Eine Vorbestellung ist ab dem 9. Januar nöglich – auf lego.com, den LEGO Stores und ausgewählten Händlern in den Launch-Märkten, wie LEGO angibt.

Mit der offiziellen Vorstellung von Smart Play/Smart Bricks haben sich auch die Gerüchte der letzten Wochen und Monate bestätigt. Unter anderem im September 2025 gab es bereits Spekulationen um Smart Play und dessen Funktionen.

Auf Seite 2 findet ihr alle Infos zu den bereits angekündigten Smart Play-Sets von LEGO. Dort sind unter anderem die Teileanzahl, der Release sowie die Preise für die Sets aufgelistet.

Was sagt ihr zu Smart Play? Ein cooles Konzept oder lassen euch Smart Bricks und Co. kalt?