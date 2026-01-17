LEGO-Fan baut geniale Tresortür mit raffiniertem Verriegelungsmechanismus - Community ist begeistert

Diese Tresortür würde sich auch gut als Fallout Vault-Tür machen, oder? (Bildquelle: https://www.reddit.com/r/lego/comments/1qbhshp/fullyfunctional_4pin_doublejointed_door_for_bank/)

Reddit-User maxguy247 träumte offenbar schon lange von einer dicken Tresortür aus Klemmbausteinen. Wie er nämlich in seinem Beitrag auf der Plattform verrät, brütete er über 4 (!) Jahre über einem Prototypen für die besagte Tür.

Nun entschied er sich endlich, sich an einem Wochenende hin- und seinen Plan in die Tat umzusetzen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Verriegelungsmechanismus mit 4 Pins

maxguy247 teilte ein kurzes Video, das seine Kreation in Aktion zeigt. Die massive Tür kann auf- und zuschwenken, besonders raffiniert ist dabei der Verriegelungsmechanimus. Sobald die Tür geschlossen ist, können vier Bolzen ausgefahren werden, um sie in Position zu halten – und den Zugang zu den funkelnden Goldreserven und Geldscheinen im Tresorinnenraum zu versperren.

Außrdem hat der LEGO-Fan an zahlreiche schicke Details gedacht, etwa einen Goldrand für die Tür und Regale, in denen das wertvolle Gut gelagert wird.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Die Community ist sehr angetan von maxguys Bau, der Beitrag hat bereits über 12.000 Upvotes gesammelt. Und auch in den Kommentaren gibt es sehr viel Lob und Begeisterung für die geniale Tresortür.

User Crowbar schreibt beispielsweise:

"Das ist großartig, ich liebe den Verriegelungsmechanismus. Auch die goldene Farbe der Barrenstücke sieht toll aus."

Anxious-Pea-8049 ist ebenfalls angetan:

"OMG, das ist ja sooo clever, jetzt brauchst du nur noch eine Bank mit einem voll funktionsfähigen Sicherheitssystem!"

Andere Stimmen unter dem Beitrag wünschen sich eine derartige Konstrukion bereits in möglichen Fallout-Sets (als Vault-Tür) und es meldet sich sogar ein Tresortechniker, der in den Antworten eine eigene Kreation mit anderem Verriegelungsmechanimus teilt.

So massiv und sicher die Tür auch aussieht, haben einige User allerdings vor allem ein großes Bedenken – wie in den Kommentaren mehrfach scherzhaft erwähnt wird. Denn dem Tresorraum fehlt die komplette Rückwand, die einen Zugang zu Gold und Geld trotz dicker Mauern recht einfach macht.

maxguy247 weiß das natürlich selbst und erwähnt in seinem Beitrag auch, dass er die Rückseite noch ergänzen müsste. Der wichtigste Teil sei allerdings fertig und er "sehr zufrieden mit dem Ergebnis".

Wie findet ihr den Tresor? Habt ihr auch LEGO-Prototypen und/oder Ideen für eigene Kreationen, die ihr irgendwann mal in die Tat umsetzen wollt?