Ehefrau schenkt ihrem Mann zwei Säcke voller LEGO für 35 Euro - Findet darin zahlreiche seltene Minifiguren aus Herr der Ringe, Star Wars und Co.

Es ist ein glücklicher Zufall, dass der Ehemann Star-Wars-Fan ist - das macht einen Großteil der Sammlung aus.

Ach ja, die guten alten Glücksfunde. Während wir Scalper für ihre Tätigkeit verfluchen, mögen wir Schnäppchen-Funde Fans umso mehr gönnen. So sieht es auch bei zwei Säcken voller LEGO-Minifiguren aus, die eine Frau für ihren Ehemann besorgt. Deren Inhalt kann sich nämlich zeigen lassen.

Ehefrau kauft zwei Säcke voller LEGO zum Schnäppchenpreis

Konkret teilte der Redditor Vncntvega0 im vergangenen Jahr das wunderbare Geschenk seiner Ehefrau mit der LEGO-Community. Bevor wir die Franchises aufzählen, die wir darin erkennen, werft ihr am besten selbst einen Blick auf die stolze Mini-Sammlung:

Der Inhalt der beiden LEGO-Säcke hat ursprünglich anders ausgesehen. Der beschenkte Vncntvega0 schreibt, dass etliche Minifiguren auseinandergenommen oder falsch zusammengesetzt worden seien. Das Ergebnis, das ihr auf den Fotos seht, ist nach dem Sortieren und Zusammensetzen der Figuren entstanden.

Folgende Franchises erkennen wir unter den Figuren:

Der Herr der Ringe

Star Wars

Harry Potter

Guardians of the Galaxy

Deadpool

Spider-man

Batman

Superman

Indiana Jones

Fluch der Karibik

Erkennt ihr noch mehr? Besonders Star Wars ist durch die vielen Sturmtruppler prominent vertreten.

Star-Wars- und LEGO-Fans haben mit LEGO Star Wars auch Nachschub in Videospielform. Wir haben das Spiel beim Release 2022 für euch getestet:

Die Geschichte hinter den zwei Säcken voller LEGO

Der Beitrag findet bei der LEGO-Community auf Reddit eine Menge Anklang. Innerhalb von neun Tagen bewerten über 30.000 Personen die kleine Sammlung positiv. Außerdem geht der Beitrag offenbar so viral, dass sein Ersteller ihn einen Tag später auf der eigenen Facebook-Seite findet.

Da ist es kein Wunder, dass viele Menschen die Geschichte hinter den Bildern wissen wollen. Und die erzählt Vncntvega0 in einer ausführlichen Antwort.

So ist Vncntvega0 nicht der einzige LEGO-Fan im Haushalt. Auch seine Frau und Kinder sammeln vor allem Mini- beziehungsweise Ninjago-Figuren. Deswegen hat die Ehefrau auch erst Vncntvega0 angerufen, um sicherzustellen, ob sich die Figuren-Mischung überhaupt für die eigene Sammlung lohne.

Obwohl Vncntvega0 erst beim Anblick der Säcke skeptisch war, hat seine Ehefrau ihn vom Kauf überzeugt, indem sie ihn auf die vielen Sturmtruppler aufmerksam gemacht hat. Nun werde die Familie den Großteil der Minifiguren behalten und ansonsten mit der lokalen Community gegen andere Exemplare tauschen. Die Ehefrau von Vncntvega0 kann sich hingegen auf ein leckeres Abendessen und Blumen zum Dank freuen.

Ein Blick in die Kommentare unter dem Reddit-Post verrät uns, dass der Fund der Minifiguren für gerade einmal 35 Euro ein richtiger Glücksfall ist. So sei zum Beispiel allein die Deadpool-Figur bereits so viel Geld wert. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass einige Kommentator*innen bedauern, keinen eigenen Gebrauchtwarenladen mit einem solchen Schatz vor Ort zu haben.

Könntet ihr etwas mit so vielen Minifiguren anfangen?