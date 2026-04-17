LEGO-Fan findet geniale Bautechnik, um winzige Schienen zu bauen und sie funktionieren sogar kopfüber - "Das war definitiv nie so vorgesehen, aber es klappt"

In dieser süßen kleinen Konstruktion stecken coole Möglichkeiten. (Bild: Reddit/user/CaroleanOfAngmar)

Einer der größten Vorteile an LEGO ist wohl, dass sich die Klemmbausteine nicht nur nach vorgegebenen Anleitungen zusammenbauen lassen. Wer gerne rumprobiert, kann mit den verschiedenen Bricks auch ungewöhnliche Kreationen schaffen – und sie sogar zu neuen Bautechniken kombinieren.

Eisenbahn? Schwebebahn? Warum nicht beides?

Im LEGO-Subreddit feiern viele deshalb gerade das Design von User CaroleanOfAngmar. Der Fan hat nämlich beim Ausprobieren mit seinen Steinen eine coole Art entdeckt, um kleine DIY-Schienensysteme zu bauen:



Dabei nimmt er nicht etwa die offiziellen und deutlich größeren Eisenbahnschienen von LEGO, sondern setzt auf zwei 1x8-Platten mit einer Rille an der Seite, die eigentlich für Schiebetüren gedacht ist.

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Interessanterweise passt in diese Rille zwar kein normales Rad, dafür aber ziemlich haargenau das Lenkrad eines LEGO-Autos. Das hat der Fan genutzt, um damit einen kleinen Wagen zu bauen. Die Räder sind dabei im 45 Grad-Winkel angebracht, was ein wenig putzig aussieht.

Aber dass die Schienenkonstruktion damit super funktioniert, lässt sich nicht bestreiten:

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Tatsächlich bringt der ungewöhnliche Winkel der DIY-Räder auch noch einen weiteren Vorteil mit sich. In den Kommentaren unter dem Post fragte ein User nämlich, ob sich die Lenkräder auch von den Schienen hängen lassen.

CaroleanOfAngmar wurde direkt neugierig und hat das einmal ausprobiert. Mit Erfolg: Wie er in einem weiteren Post zeigt, lässt sich mit dieser Kombo aus Steinen tatsächlich eine funktionierende Schwebebahn bauen:

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Wie der User berichtet, ist die Konstruktion wohl auch ziemlich stabil. Wie viel Gewicht sie letztlich tragen kann, ist natürlich noch eine andere Frage. Da der Fan aber nach eigener Aussage erst kürzlich eine Kiste voller LEGO bekommen hat, die zu Großteilen aus Stadtautos besteht, dürften die nötigen Lenkräder und die Motivation zum Ausprobieren definitiv da sein.

Konkrete Pläne scheint er bislang nicht für das Schienensystem zu haben. In den Kommentaren gibt es aber bereits so einige Vorschläge, von einer Schmalspurbahn bis hin zu deutlich kleineren Designs wie einem Minen-Kart oder einer Achterbahn. Irgendwie verwenden lässt sich das Design also definitiv.

Was würdet ihr mit diesem Schienensystem bauen?