Heute habe ich gelernt, dass Star Wars-Legende Yoda und Miss Piggy dieselbe Stimme hatten

Die vielleicht kultigste Star Wars-Figur verdankt große Teile ihres Charmes Frank Oz, der auch Miss Piggy gespielt hat.

Manche Menschen üben einfach prägenden Einfluss auf das kulturelle Gedächtnis aus. Es dürfte nur wenige Personen geben, die noch nie die Stimme von Yoda (und seinen kuriosen Satzbau) gehört haben. Auch Miss Piggy ist wahrscheinlich den allermeisten Menschen ein Begriff. Aber wusstet ihr, dass sie lange Zeit im englischen Original von ein und derselben Person gesprochen und gespielt wurden?

Frank Oz hat nicht nur Miss Piggy und Yoda, sondern auch das Krümelmonster und viele andere gesprochen

Frank Oz blickt auf eine bewegte Karriere zurück: Er hat schon in jungen Jahren als Puppenspieler gearbeitet und seinen Weg nach New York gefunden. An der Seite von Jim Henson wirkte er dann lange an der Muppet Show und später auch noch bei der Sesamstraße mit. Erst nur als Puppenspieler, nach einer Weile aber auch als Sprecher.

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Er soll den Figuren wie Miss Piggy oder Grobi aber nicht nur seine Stimme geliehen und sie von Hand bewegt haben, sondern auch maßgeblich an ihrer Entwicklung und den Charakteren selbst beteiligt gewesen sein.

Wie sich zum Beispiel Miss Piggy im Lauf der Jahre gewandelt hat, könnt ihr euch hier in diesem spannenden Video anschauen. Frank Oz' Stimme hört ihr ungefähr ab Minute 2:45:

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Über 25 Jahre lang hat Frank Oz Miss Piggy und viele andere Muppets gesprochen. Mittlerweile hat Miss Piggy aber eine andere Stimme. Seit 2001 wollte Frank Oz nicht mehr immer nur dasselbe machen, sich mehr um seine Familie kümmern und sich generell stärker dem Theater und seiner Tätigkeit als Regisseur zuwenden. Er hat auch eine ganze Reihe an Filmen gedreht und bei ihnen Regie geführt.

Davor war er aber auch noch als Sprecher und Puppenspieler bei Star Wars aktiv. Zunächst wollte George Lucas Frank Oz und seine Stimme wohl gar nicht, wie in einem Interview verraten wurde. Letzten Endes kam der Regisseur dann aber doch noch auf Frank Oz zurück und der Rest ist Geschichte. Hier könnt ihr euch Yodas Stimme noch einmal im Original anhören:

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Im Original hören sich die beiden Stimmen von Miss Piggy und Yoda dann doch irgendwie ähnlich an – wenn man denn weiß, dass sie beide von derselben Person gesprochen werden.

Frank Oz ist eine Weile noch recht regelmäßig zu einigen seiner größten und bekanntesten Rollen zurückgekehrt. Der Muppet Show hatte er schon länger den Rücken gekehrt, als er zumindest noch einmal im Jahr bei der Sesamstraße aktiv war. In den Star Wars-Filmen hat er Yoda stets weiterhin gesprochen, auch als die Figur nicht mehr als echte Puppe, sondern nur noch per CGI auf der Leinwand zu sehen war.

Wusstet ihr, dass Frank Oz hinter den beiden Kultfiguren Yoda und Miss Piggy gesteckt hat?