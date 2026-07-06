Pokémon Feuerrot-Fan lässt seine Freundin zocken, die das Spiel nicht kennt - sie hat unverschämtes Glück und findet nach 30 Minuten direkt ein Shiny

Raupi mag nicht das beeindruckendste Shiny sein, dieser Fund ist es aber trotzdem. (Bild: Reddit/user/Sjaco18)

Manch Pokémon-Fan verbringt viele, viele Stunden mit der Suche nach dem perfekten Shiny. Was die Jagd nach schillernden Pokémon für die passionierte Community dahinter bedeutet, dürfte dieser Spielerin natürlich nicht klar gewesen sein. Sie hat nämlich gerade einmal eine halbe Stunde lang ihr erstes Pokémon-Game gezockt, als sie schon den Glücksfund machte.

30 Minuten Pokémon-Erfahrung und direkt ein Shiny

Wie User Sjaco18 im Pokémon Feuerrot-Subreddit berichtet, habe er oder sie der eigenen Freundin eigentlich nur mal ein Pokémon-Spiel zeigen wollen. Anscheinend hatte sie nämlich zuvor noch kein einziges gespielt. Dass es wohl höchste Zeit wurde, zeigt das unverschämte Glück, das sie hier innerhalb weniger Minuten hat.

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Sie hatte nämlich gerade mal 30 Minuten lang den Nintendo Switch-Port gezockt, als ihr direkt ihr allererstes Shiny über den Weg lief. Zugegeben, dieses spezielle schillernde Taschenmonster ist kein absurder Glücksfund vom Kaliber eines Starters oder legendären Pokémons, die in Feuerrot und Blattgrün anders als in vielen späteren Generationen noch nicht shiny-locked sind.

Es ist einfach ein kleines Raupi.

Aber wenn wir bedenken, wie hoch die Chancen stehen, hat die Person hier trotzdem ziemliches Schwein gehabt. Immerhin liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Pokémon hier schillernd ist, bei gerade einmal 1 zu 8192, oder auch 0.012 Prozent – ohne eine Möglichkeit, diese Rate zu verbessern.

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Leider verrät der User nicht, was seine Freundin über den Fund denkt. Offensichtlich hat sie das shiny Raupi aber gefangen und sogar weiterentwickelt, wie das zweite Foto im Beitrag beweist – das Raupi (beziehungsweise jetzt Safcon) scheint also zumindest erstmal einen Platz in ihrem Team zu haben.

In den Kommentaren gratulieren ihr viele User zu dem Fund und lamentieren, wie viele Jahre sie gebraucht haben, um das erste Mal ein Shiny zu finden oder zu fangen. Da werden Zahlen von 17, 20 und sogar 28 Jahren in den virtuellen Raum geworfen.

Eine Person erzählt sogar, dass es ihr mit ihrer Freundin ähnlich erging. Als sie ihr das Spiel gezeigt hatte, fing die Freundin direkt ein shiny Sandan, ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet. Sie fand die grüne Färbung lediglich witzig.

Was ist das erste Shiny, das ihr je gefangen habt?