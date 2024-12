LEGO Fortnite Brick Life: Release, Uhrzeit und alle weiteren Infos zum Start im Live-Ticker

LEGO Fortnite Brick Life mischt LEGO, Rollenspiel und Lifesim.

Mit dem letzten Fortnite-Update 33.10 am Dienstag wurde der ursprüngliche LEGO-Survival-Modus umbenannt. Aus LEGO Fortnite wurde LEGO Fortnite Odyssey. Der Grund dafür ist das zweite neue LEGO-Spiel im Fortnite-Kosmos: LEGO Fortnite Brick Life, das Rollenspiel und Lebenssimulation mixt und bereits mit dem ersten Teaserbild (oben) an GTA erinnert.

Heute geht es mit dem neuen LEGO-Ableger los. Wann genau und was ihr zum Start wissen solltet, erfahrt ihr hier über den Tag im Live-Ticker.

Der Start von LEGO Fortnite Brick Life im Live-Ticker

07:00 Uhr Guten Morgen! Während wir weiter unten bereits die wichtigsten Infos zu LEGO Fortnite Brick Life für euch zusammengefasst haben, werden wir an dieser Stelle den Release begleiten. Also wann geht es endlich los, gibt es technische Störungen und welche neuen Informationen zum Spiel tauchen noch auf? Hier erfahrt ihr es!

Das ist LEGO Fortnite Brick Life

0:53 LEGO Fortnite Brick Life angekündigt und es ist der Cozy-Traum für GTA-Fans

Release: 12. Dezember 2024

12. Dezember 2024 Uhrzeit: um 15:00 Uhr

um 15:00 Uhr Plattformen: PC, PlayStation, Xbox, Switch, Mobile

Wie starte ich Brick Life? Um LEGO Fortnite Brick Life aufzurufen, müssen wir im Fortnite-Hauptmenü die neue Kategorie "LEGO Fortnite" auswählen. Dort finden wir neben LEGO Fortnite Odyssey auch die Startoption zu Brick Life.

Darum dreht sich Brick Life: Im neuen LEGO-Spiel können wir "eigene Geschichten erschaffen". Es gibt kein festes Ziel. Wir haben die Freiheit, unser Leben in der Stadt Steinbucht frei auszuleben.

Hier ein paar Eckpunkte:

findet und trefft Freund*innen

entdeckt Sehenswürdigkeiten

interagiert mit Bewohner*innen und der Umgebung

geht Berufen nach

gestaltet euer Eigenheim (es gibt auch kompatible Inhalte aus LEGO Fortnite Odyssey)

kommuniziert per Text-Chat, Emotes oder Jam-Songs

In Steinbucht könnt ihr unter anderem in Restaurants, Clubs, Cafés und ins Fitnessstudio gehen. Außerdem gibt es einen Strand, eine Bühne für musikalische Acts und einen großen Platz innerhalb der Stadt, wo sich die Leute tummeln. All das können wir auf einem Hoverboard erkunden.

Eine kleine Besonderheit ist die Mourndale-Akademie, eine Schule für Mysterien und Zauberei, die wir wie den Rest der Spielwelt auch mit 31 anderen Spieler*innen erkunden können. Dort werden etwa Tränke-Kurse angeboten. Es handelt sich also um eine Art Hogwarts in Brick Life.

Alle Berufe zum Start

Das Leben in Steinbucht kostet allerdings auch etwas. Um etwa Möbel für unsere Wohnung zu kaufen, müssen wir erst einmal Geld verdienen. Das geht, indem wir Berufe ausüben, die wir auch jederzeit ohne Probleme wechseln können:

Akademieprofessor*in: Teilt euer Wissen mit der Klasse an der Mourndale-Akademie.

Teilt euer Wissen mit der Klasse an der Mourndale-Akademie. Bobarista des milchigen Bubble Tea : Serviert das erfrischende Getränk von Steinbucht.

: Serviert das erfrischende Getränk von Steinbucht. Halunke/Halunkin: Spielt anderen Stadtbesuchern Streiche.

Spielt anderen Stadtbesuchern Streiche. Kurier*in: Liefert Pakete an andere Personen in Steinbucht aus.

Liefert Pakete an andere Personen in Steinbucht aus. Sicherheitsoffizier*in: Sorgt dafür, dass Verbrechen sich nicht auszahlt.

Sorgt dafür, dass Verbrechen sich nicht auszahlt. Sushi-Koch/Köchin: Serviert den köstlichsten Fisch von Steinbucht.

Serviert den köstlichsten Fisch von Steinbucht. Wahrsager*in: Was hält die Zukunft bereit? Neue Möbel!

Diese Outfits könnt ihr euch sichern

Natürlich sind auch Outfits, mit denen wir unsere LEGO-Figur individualisieren können, ein wichtiger Teil von Brick Life. Zum Start wird es zwei Outfits geben, die wir unter bestimmten Bedingungen freischalten können.

Outfit "Chord Kahele": Verdient bis zum 21. Februar EP in Fortnite, während ihr in der Fortnite Mobile-App spielt. Solltet ihr das Outfit verpassen, besteht eventuell irgendwann die Chance, dass es im Fortnite-Shop landet.

Verdient bis zum 21. Februar EP in Fortnite, während ihr in der Fortnite Mobile-App spielt. Solltet ihr das Outfit verpassen, besteht eventuell irgendwann die Chance, dass es im Fortnite-Shop landet. Outfit "Herr von Zuckerstang": Verknüpft eure LEGO- und Epic-Konten. Habt ihr das ohnehin schon erledigt, erhaltet ihr das Outfit automatisch. Wer die Konten zum ersten Mal verknüpft, bekommt noch nachträglich das Outfit "Entdeckerin Emilie".

Was kommt nach dem Release?

Genauso wie die anderen Fortnite-Spiele wird auch LEGO Fortnite Brick Life weiterentwickelt. Die mit dem Modus kompatiblen Inhalte sollen erweitert werden, außerdem ist im offiziellen Ankündigungs-Blogeintrag von einer "stetig wachsenden Stadt" die Rede.

Vermutlich dürfen wir uns neben neuen Möbelstücken auch auf neue Berufe und Events freuen. Zumindest wird es am 18. Dezember im Rooftop-Club zur Feier des Releases eine Party in Brick Life geben.