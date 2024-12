LEGO Fortnite Brick Life mit Freunden spielen - so steht es um private Lobbys

Mit LEGO Fortnite Brick Life haben Epic Games und das schwedische Unternehmen hinter den bunten Klemmbausteinen ein neues Spiel in Fortnite veröffentlicht. Seit dem 12. Dezember können wir uns als LEGO-Figur in der Stadt Steinbucht mit 31 anderen Spieler*innen treffen, chatten, Berufen nachgehen und unser Eigenheim gestalten.

Da wir bereits im LEGO-Survival-Spiel LEGO Fortnite Odyssey zusammen mit Freund*innen spielen können, liegt die Erwartung nah, dass es sich mit Brick Life genauso verhält. Dem ist auch so, allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied im Koop, der viele Spieler*innen nicht gefällt.

Kann ich private Lobbys/Welten in LEGO Fortnite Brick Life erstellen?

Wie auch in LEGO Fortnite Odyssey können wir in Fortnite Personen aus der Freundesliste unserem Spiel hinzufügen und so gemeinsam ins Spiel eintauchen. Handelt es sich bei dem Spiel um LEGO Fortnite Brick Life, landen wir dann gemeinsam in der Spielwelt, können jeweils Grundstücke beanspruchen, zusammen die Stadt erkunden und vieles mehr.

Allerdings wird die Welt auch immer mit fremden Spieler*innen aufgefüllt. Bis zu 32 Personen haben in einer Welt Platz. Da kann es durchaus sein, dass einige Spieler*innen sich im Chat nicht benehmen oder unser Spielerlebnis anderweitig stören.

Daher stellte sich direkt zum Release die Frage, ob wir auch private Lobbys eröffnen können, um nur mit Freund*innen in eine Welt spielen zu können.

Gibt es also die Möglichkeit, private Sessions zu starten? Leider nein. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine privaten Lobbys in LEGO Fortnite Brick Life. Die Welten sind öffentlich und damit für alle zugänglich. Ob sich das irgendwann ändert, wissen wir ebenfalls nicht.

0:53 LEGO Fortnite Brick Life angekündigt und es ist der Cozy-Traum für GTA-Fans

Autoplay

Warum gibt es (noch) keine Möglichkeit Brick Life privat zu spielen?

Ein Grund dafür dürfte das Spielkonzept sein. Im Gegensatz zu LEGO Fortnite Odyssey, in dem wir zu allererste unsere eigene Welt mit eigenem Seed erstellen und dort Freunde per Schlüssel Zugang gewähren können, setzt LEGO Fortnite Brick Life auf soziale Interaktionen mit fremden Spieler*innen. Wir sollen dort unter anderem neue Freunde finden.

Hinzu kommt, dass die Welt in Brick Life fest vorgegeben ist und sich auch nicht durch unser Handeln dauerhaft verändert. Gebaute Häuser müssen wir in jeder Session neu aufstellen. Wir sind also nur zu Gast und nicht Besitzer*in der Welt, was auch bedeutet, dass wir unseren Spielfortschritt auch nicht vor anderen schützen müssen.

Allerdings sind das nur Annahmen unsererseits. Epic Games hat bislang nicht offiziell erklärt, warum es (noch) kein privates Spiel in Brick Life gibt.

Falls ihr weiter LEGO Fortnite Brick Life spielt und eine Übersicht aller Berufe sucht oder euch noch kostenlos ein paar LEGO-Skins sichern wollt, haben wir nähere Informationen dazu im oben verlinken Artikel.

Wie steht ihr zu privaten Lobbys in LEGO Fortnite Brick Life? Ist das genau das, was euch fehlt, oder findet ihr, dass das Spiel gerade davon lebt, dass wir uns nicht von anderen abschotten können?