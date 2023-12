LEGO Fortnite: Obsidian finden – So kommt ihr an die Ressource für die Metallhütte

Um die Metallhütte und den Ofen zu bauen, braucht ihr Obsidian.

Mit LEGO Fortnite hat der Battle-Royale-Hit von Epic einen komplett neuen Survival-Crafting-Modus spendiert bekommen. In dem dreht sich Genre-typisch alles um Ressourcen, mit denen ihr neue Gegenstände craften und so eure Ausrüstung und euer Dorf verbessern könnt. Wir zeigen euch, was ihr braucht, um Obsidian abzubauen und wo ihr das wichtige Material finden könnt.

So findet ihr Obsidian in LEGO Fortnite

Obsidian findet ihr nur in Höhlen, die in Wüsten-Arealen liegen. Da jede Map zufällig generiert wird, müsst ihr ein solches erstmal suchen. Auf der Karte sind Wüsten gelblich markiert. Seid ihr einer Höhle nah genug gekommen, wird sie auf der Map auch extra markiert.

Dort angekommen schaut ihr euch nach Felsformationen mit einem kleinen Eingang um. Betretet die Höhle und geht immer tiefer, bis ihr auf Lava stoßt. Hier solltet ihr auch Obsidian finden und abbauen können. Die Ressource sieht aus wie ein glitzernder, lilafarbener Kristall.

Das braucht ihr, um Obsidian abzubauen

Um Obsidian abbauen zu können, müsst ihr zuerst eure Werkbank verbessern. Ab Stufe 3 könnt ihr dort nämlich die seltene Spitzhacke herstellen. Nur mit der könnt ihr die im weiteren Spielverlauf wichtige Ressource ernten.

So verbessert ihr die Werkbank auf Stufe 3: Dazu muss eure Werkbank erst mal auf Stufe 2 verbessert sein mit Planken und Panzer. Um dann auf Stufe 3 zu kommen, sind weitere Ressourcen nötig, nämlich Knorrenwurzelstäbe und Marmortafeln, aber auch seltene Gegenstände wie Sandklaue und Sandpanzer.

Schutz gegen Hitze und Feinde: In den Wüstenhöhlen warten für gewöhnlich mehrere Gegner nur darauf, euch den Garaus zu machen. Neben der Spitzhacke solltet ihr also auch unbedingt ein Schwert zur Verteidigung mitbringen. Durch die Lava überhitzt ihr außerdem schnell. Hier schaffen beispielsweise Schneebeeren Abhilfe. Diese findet ihr in kalten Regionen, die auf der Karte blau markiert sind.

Auch das Rhythmus-Spiel Fortnite Festival ist jetzt verfügbar. Den Trailer dazu könnt ihr euch hier ansehen:

0:30 Fortnite Festival: Auch der neue Guitar Hero-Modus ist jetzt im Spiel verfügbar

Dafür braucht ihr Obsidian: Obsidian ist ein widerstandsfähiges Material und dadurch gut für Verteidigungsanlagen geeignet. Zudem braucht ihr es, um die Metallhütte und den Ofen herzustellen.

