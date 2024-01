LEGO Fortnite-Papa 'hilft' Tochter mit ihrem fliegenden Haus und jagt es dabei in die Luft

Ob diese Explosion ganz ungewollt war, bleibt fraglich.

Ist es nicht schön, wenn Eltern Spiele finden, die sie gemeinsam mit ihren Kids zocken können? LEGO Fortnite bietet sich da natürlich mit dem knuffigen Look und den vielen kreativen Möglichkeiten ab einem bestimmten Alter an. Aber nicht immer geht es gut aus, wenn der Papa eingreift, um "zu helfen". In diesem Video führt es sogar zu einer ordentlichen Explosion.

Video zeigt das explosive Missgeschick

Auf Reddit schreibt User mikec215: "Beim Versuch, das fliegende Haus meiner Tochter zu reparieren. Die Mission ist erfolgreich gescheitert." Was er damit meint, schaut ihr euch am besten selbst an:

Wie es dann genau dazu kam, dass das Haus in die Luft fliegt, statt sich sanft in die Lüfte zu erheben, ist etwas schwieriger nachzuvollziehen. Der Kreativ Modus von LEGO Fortnite erlaubt es, zu fliegen und allerhand coole Bauwerke zu erschaffen. So eben auch schwebende Häuser wie dieses; oder im besten Fall vielleicht, nicht wie dieses.

Während die Ballons auf dem Dach schick aussehen, helfen jede Menge Thruster, dass das Haus losschwebt. Was für die Explosion sorgt, sind jedoch die explosiven Fässer im Inneren des Hauses und wie der Reddit-User auf die Idee kam, diese da reinzupacken, fragen sich so manche Fans in den Kommentaren.

Kontrollierte Sprengung statt Unfall? Eine Person merkt beispielsweise an:

Okook.... WARUM in aller Welt solltest du Dynamit in ein fliegendes Haus packen?

Mikec215 zieht sich mit den Worten: "Mein Job war, es fliegen zu lassen, nicht es einzurichten", aus der Affäre. Sollte das Missgeschick etwa absichtlich geschehen sein? Auf eine ähnliche Frage eines anderen Users antwortet der Beitragssteller: "Meine Tochter dachte, sie sehen cool aus."

Also war es am Ende vielleicht nicht mal allein die Schuld des Vaters, sondern Teamwork? Gut möglich, dass die beiden es darauf angelegt haben, die Welt brennen zu sehen, lustig ist das Video aber so oder so. Ein Community-Mitglied stellt fest: "Ich lache mehr darüber als ich sollte."

Ein anderer User bemerkt, dass seine Konstruktionen manchmal Feuer fangen und hochgehen, ohne dass Dynamit im Spiel ist.

Was sagt ihr zu diesem Familien-Bauprojekt?