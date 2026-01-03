Dieses Müll-Pokémon will niemand haben, aber wenn ihr es in Legenden Z-A fangen wollt, rastet es fast aus vor Freude

Awww!

Unratütox (Englisch: Trubbish) ist für viele Pokémon-Fans sicher nicht gerade das attraktivste Taschenmonster. Der kleine Kerl sieht, passend zu seinem Namen, aus wie eine zusammengebundene Mülltüte und treibt sich am liebsten herum, wo es richtig dreckig ist. Zudem produziert das Monsterchen giftige Gase beim Rülpsen.

Wer darüber hinwegsehen kann, kann aber offenbar einen echten Freund finden. Zumindest sieht es in Pokémon Legenden Z-A ganz danach aus.

3:33 Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Autoplay

Unratütox möchte so gerne in euer Team

Wie niedlich ist das denn? Pokémon-Fan fyntabulous zeigt in einem Video, wie sehr sich das kleine Müll-Monster freut, wenn ihr in Legenden Z-A mit einem Pokéball auf es zielt, um es euch zu schnappen. Es erinnert dabei an einen Hund, der sich freut, endlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Das Unratütox führt einen kleinen Freudentanz auf und springt auf den Spielercharakter zu. fyntabulous berichtet dazu:

Das scheint nur mit Unratütox-[Exemplaren] zu passieren, die allein sind, aka, die keine Freunde oder "Familie" bei sich haben. Du musst außerdem sehr nah ran. Ich habe es nur bemerkt, weil ich durch meine Bälle gewechselt habe, um den richtigen Aprikokos-Ball rauszusuchen. Dann habe ich es an ein paar anderen Unratütox-[Exemplaren] in der Stadt getestet :-'(.

Fans sind gerührt

Unter dem Beitrag äußern sich viele Community-Mitglieder begeistert oder sogar reumütig für ihre bisherige Abneigung. User Magx schreibt beispielsweise: "Das lässt mich meinen Hass auf Deponix [die Entwicklung von Unratütox] überdenken."

Solanne findet: "Die Leute fangen endlich an, Unratütox zu mögen und das macht mich wirklich glücklich. Sie sind einfach bescheuerte, kleine Kerle!!!" DieKleneLene hat damit nun eine neue Aufgabe gefunden: "Danke, Mann. Jetzt muss ich jedes Unratütox fangen, sonst werde ich mich schlecht fühlen."

Wie steht es um euch: Seid ihr schon Team Unratütox oder müsst ihr jetzt eure Meinung doch noch mal überdenken?