Dieses Müll-Pokémon will niemand haben, aber wenn ihr es in Legenden Z-A fangen wollt, rastet es fast aus vor Freude

Unratütox (Englisch: Trubbish) ist für viele Pokémon-Fans sicher nicht gerade das attraktivste Taschenmonster. Der kleine Kerl sieht, passend zu seinem Namen, aus wie eine zusammengebundene Mülltüte und treibt sich am liebsten herum, wo es richtig dreckig ist. Zudem produziert das Monsterchen giftige Gase beim Rülpsen.
Wer darüber hinwegsehen kann, kann aber offenbar einen echten Freund finden. Zumindest sieht es in Pokémon Legenden Z-A ganz danach aus.
Unratütox möchte so gerne in euer Team
Wie niedlich ist das denn? Pokémon-Fan fyntabulous zeigt in einem Video, wie sehr sich das kleine Müll-Monster freut, wenn ihr in Legenden Z-A mit einem Pokéball auf es zielt, um es euch zu schnappen. Es erinnert dabei an einen Hund, der sich freut, endlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber seht am besten selbst:
Link zum TikTok-Inhalt
Das Unratütox führt einen kleinen Freudentanz auf und springt auf den Spielercharakter zu. fyntabulous berichtet dazu:
Das scheint nur mit Unratütox-[Exemplaren] zu passieren, die allein sind, aka, die keine Freunde oder "Familie" bei sich haben. Du musst außerdem sehr nah ran. Ich habe es nur bemerkt, weil ich durch meine Bälle gewechselt habe, um den richtigen Aprikokos-Ball rauszusuchen. Dann habe ich es an ein paar anderen Unratütox-[Exemplaren] in der Stadt getestet :-'(.
Fans sind gerührt
Unter dem Beitrag äußern sich viele Community-Mitglieder begeistert oder sogar reumütig für ihre bisherige Abneigung. User Magx schreibt beispielsweise: "Das lässt mich meinen Hass auf Deponix [die Entwicklung von Unratütox] überdenken."
Solanne findet: "Die Leute fangen endlich an, Unratütox zu mögen und das macht mich wirklich glücklich. Sie sind einfach bescheuerte, kleine Kerle!!!" DieKleneLene hat damit nun eine neue Aufgabe gefunden: "Danke, Mann. Jetzt muss ich jedes Unratütox fangen, sonst werde ich mich schlecht fühlen."
Wie steht es um euch: Seid ihr schon Team Unratütox oder müsst ihr jetzt eure Meinung doch noch mal überdenken?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.