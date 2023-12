In Lego Fortnite Schlüssel und Welt teilen - So spielt ihr mit Freunden im Koop

Zusammen im Multiplayer Lego Fortnite spielen? So geht's!

Neben Rocket Racing und Fortnite Festival ist Lego Fortnite einer der neuen Standalone-Modi von Fortnite. In dem Survival-Crafting-Abenteuer machen wir uns in eine neue Welt auf, in der wir Ressourcen abbauen, daraus Gebäude und Gegenstände craften und uns mit Monstern angelegen.

All das müssen wir aber nicht alleine auf weiter Flur erleben, sondern können auch Freunde einladen. Das geht auf verschiedene Wege und bestimmt auch, wie viel Rechte sie in eurer Welt haben. Wer einen Schlüssel besitzt, ist nämlich mehr als nur ein einfacher Gast.

Mit bis zu wie vielen Spieler*innen können wir auf einer Welt spielen? Das Limit beim Online-Koop liegt bei 8 Personen. Entsprechend besitzt jeder für seine eigene Welt auch sieben Schlüssel.

Lego Fortnite im Koop ohne Schlüssel spielen

Wollt ihr einfach kurzweilig mit Freund*innen zusammen Lego Fortnite spielen und sie in eure Welt einladen, geht das ganz einfach:

Fügt andere direkt über die Lobby hinzu und betretet zusammen eure Welt.

Verschickt eine Einladungen an die Person, mit der ihr spielen wollt, während ihr euch bereits in eurer Welt befindet.

Mitspieler*innen, die euch beitreten, sind dann so lange in eurer Welt zu Gast, wie ihr selbst aktiv spielt. Wollt ihr etwa ein paar Tage später wieder zusammen spielen, müsst ihr sie wieder aktiv einladen.

Lego Fortnite-Welt über Schlüssel teilen

Für den Fall, dass ihr eure Freund*innen nicht ständig zu eurer Welt hinzufügen wollt, könnt ihr ihnen auch einen der sieben Schlüssel geben. Damit gebt ihr als eigentlicher Host anderen den Zugang zu eurer Welt, auch wenn ihr selbst nicht online seid. So könnt ihr zusammen eine Welt kreieren, ohne das immer alle anwesend sein müssen.

So verteilt ihr Schlüssel:

Wählt die Welt aus, für die ihr Schlüssel verteilen wollt und spielt normal los. Öffnet die Weltkarte. Navigiert zum Tab "Spieler". Wählt "Spieler einladen" aus. Das Freunde-Menü öffnet sich. Dort könnt ihr die entsprechende Person auswählen und ihr einen Schlüssel geben.

Aber Achtung! Theoretisch können Schlüsselbesitzer*innen in eurer Abwesenheit auch Schabernack betreiben und zum Beispiel Bauten zerstören. Solltet ihr jemandem den "VIP-Zugang" wieder entziehen wollen, geht aber auch das ohne Probleme.