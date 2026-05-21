Harry Potter-Darsteller spielte seine Rolle 9 Jahre und erfuhr dann während einer Ticketkontrolle im Zug vom Tod seines Charakters

Die Weasleys spielen eine zentrale Rolle in den Harry Potter-Filmen.

Ende des Jahres startet die neue HBO-Umsetzung von Harry Potter. Da die Bücher schon allesamt erschienen sind, dürften alle Darsteller*innen schon jetzt wissen, was ihre Figuren erwartet. Bei den ersten Filmen war das aber noch anders.

Fred-Darsteller erzählt, wie er von seinem Tod erfahren hat

Die Dreharbeiten der Harry Potter-Filme begannen, als die Buchreihe noch gar nicht fertiggeschrieben war. Als der erste Teil im Jahr 2001 ins Kino kam, waren nur die ersten vier von insgesamt sieben Büchern erschienen. Der letzte Roman erschien dann kurz nachdem der fünfte Film im Kino angelaufen war.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Die Darsteller*innen wussten also lange Zeit nicht, welches Schicksal ihre Figuren am Ende der Reise erwarten würde. Dabei sterben gerade in den letzten beiden Büchern einige Charaktere, die teilweise von Anfang an dabei waren.

James Phelps, der britische Schauspieler, der in den Filmen die Rolle von Fred Weasley übernahm, hat schon 2011 in einem Interview darüber gesprochen, wie er von "seinem" Tod erfahren hat.

Er sei damals in Japan unterwegs gewesen. Die japanische Version des Buchs war noch nicht erschienen, aber die englische schon. Er erzählt:

"Ich war im Urlaub, hatte mein Handy ausgeschaltet und habe das Buch in zwei Tagen verschlungen – ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen. Ich erinnere mich, dass ich im Shinkansen saß und gerade bei der Stelle war, wo es Fred passiert, und genau in diesem Moment kam der Schaffner vorbei und fragte nach meiner Fahrkarte, und ich dachte nur: »Ich bin gerade gestorben, Mann, lass mich in Ruhe!«"

Sein Zwillingsbruder Oliver, der auch in den Filmen seinen Bruder George spielt, hat auf anderem Weg davon erfahren, wie er im selben Interview erzählt. Er habe den Fehler gemacht, sein Handy anzulassen und eine Nachricht von einem Freund bekommen, der schrieb:

"Oh Gott, was hast du denn zu J. K. Rowling gesagt? Sie mag euch nicht, du verlierst ein Ohr und James stirbt!"

Schon damals war es also gar nicht so einfach, Spoilern aus dem Weg zu gehen. In jedem Fall muss es komisch sein, in einem Buch zu lesen, dass die Figur, die man seit Jahren selbst spielt, am Ende nicht das Happy End erleben darf.

Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr erfahren habt, dass Fred stirbt?