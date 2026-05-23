Glückspilz findet nagelneues LEGO-Set im Second Hand-Shop, das versehentlich für ein Brettspiel gehalten wurde - er zahlt nur schlappe 3,22 Euro

Ganz gleich ob Super Mario-Fan oder nicht, bei dem Preis lohnt sich so ziemlich jedes LEGO-Set. (Bild: Reddit/user/Johnny-cache)

Meistens braucht es eine ordentliche Portion Glück, um beim Stöbern in Gebrauchtwarenläden wirklich gute Angebote zu finden. Die richtig guten Deals hat sich oftmals schon jemand anderes geschnappt. Nicht so bei diesem LEGO-Set, das wohl auch deshalb unentdeckt blieb, weil es falsch einsortiert worden war.

Ein komplettes LEGO-Set zum Brettspielpreis

Reddit-User Johnny-cache hat beim Schmökern durch den Trift Store von Volunteers of America ein waches Auge bewiesen. Als er sich dort bei den Brettspielen umschaute, dürfte ihm vermutlich das distinktive LEGO-Logo ins Auge gestochen sein.

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Und siehe da: Was er dort zwischen Brettspielen hervor zog, war tatsächlich ein komplettes LEGO-Set, das laut des Users auch noch nagelneu ist. Konkret handelt es sich dabei um das Modell mit der Nummer 71435, auch als "Showdown mit Roy im Pilz-Palast" aus der Super Mario-Kollaboration bekannt.

Besonders interessant ist das deshalb, weil das Set vor Kurzem in den Ruhestand geschickt wurde und auf der offiziellen LEGO-Seite nicht mehr zu kaufen ist.

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Das größte Glück an diesem Fund dürfte aber eindeutig der Preis sein: Gerade einmal 3,73 US-Dollar, also umgerechnet 3,22 Euro, musste der Fan am Ende für das Set bezahlen. Bei 738 Teilen und einem UVP-Preis von 64,99 Euro also ein ziemlich gutes Schnäppchen!

Erklären kann Johnny-cache sich den günstigen Preis nur damit, dass jemand das Modell vermutlich fälschlicherweise für ein Brettspiel gehalten und entsprechend bepreist hat, ohne das zu überprüfen:

"Irgendwer muss gedacht haben, dass das ein Brettspiel ist, ihm ein Preisschild von 3,73 Dollar verpasst und es zwischen all die anderen Brettspiele gepackt haben."

Wie wohl die Meisten, denen so etwas passiert, erklärt auch der Redditor, dass er sonst nie das Glück habe, solche Deals zu finden. Letztlich freut er sich aber einfach über den Fund und zeigt damit, dass sich das Stöbern im Second Hand-Laden manchmal doch noch lohnen kann.

Geht ihr noch in Second Hand-Läden? Oder kauft ihr eigentlich nur noch online?