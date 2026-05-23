Die Dreieck-Taste des DualSense hat eine versteckte Option im PS5-Homescreen und wir hätten sie gern früher entdeckt

Eine überaus praktische Funktion im Haupt-Bildschirm eurer PS5 kennt ihr vielleicht noch gar nicht: Mit Hilfe der Dreieck-Taste könnt ihr einfach direkt zur Suchfunktion springen. Es gibt noch mehr solcher Shortcuts.

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David Molke
23.05.2026 | 18:10 Uhr

Die PS5 bietet unter anderem die Möglichkeit, sehr viel schneller als mit dem Analogstick zur Suche zu gelangen. Die PS5 bietet unter anderem die Möglichkeit, sehr viel schneller als mit dem Analogstick zur Suche zu gelangen.

Bei der Benutzung der PS5 gibt es einige coole Tricks und Kniffe, die vielen Fans wahrscheinlich gar nicht bekannt sind. Immerhin probieren nicht alle einfach überall im Menü jeden Knopf aus. Aber dafür gibt es ja uns.

Und wir sagen euch: Mit einem simplen Druck auf den Dreiecksknopf könnt ihr auf dem Home-Screen eurer PS5 jederzeit einfach direkt zur Suche rechts oben springen.

PS5-Shortcut, der euer Leben einfacher machen kann: Die Dreiecktaste im Home-Screen

Das Hauptmenü der PS5 und der Homescreen der Konsole lassen sich ziemlich vielfältig einstellen und anpassen. Aber es gibt auch einige direkte Shortcuts, die nicht unbedingt offensichtlich sind. Umso hilfreicher können sie sein, wie beispielsweise dieser hier.

Okay, zugegeben: Richtig weltbewegend ist dieser kleine Kniff natürlich nicht, aber eben überaus praktisch. Statt den Cursor einfach mühsam mit mehrere Eingaben und dem Analogstick bis ganz nach oben und rechts zu navigieren, um die Suche zu erreichen, könnt ihr das auch einfach mit einem kurzen Druck auf den Dreieck-Knopf auf dem DualSense machen.

Wer häufig die Suchfunktion bemüht, kann so also viel Zeit sparen.

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Ähnlich verhält es sich übrigens mit einer Funktion des Mute-Buttons auf dem DualSense-Controller. Halten wir den nämlich etwas länger gedrückt, schalten wir nicht nur unser Mikrofon (also die Eingabe), sondern auch die Ausgabe stumm – und zwar übergreifend, am Controller sowie zum Beispiel am angeschlossenen TV.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Das war aber natürlich noch nicht alles: Drücken wir zweimal hintereinander kurz auf den PlayStation-Knopf in der Mitte des DualSense-Controllers, öffnet sich ein kontextsensitives Menü. Befinden wir uns beispielsweise gerade im Gespräch oder hören Musik, werden uns in der Regel Audio-Einstellungsmöglichkeiten angezeigt, spielen wir ein Spiel, kommen die Errungenschaften hervor und so weiter.

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Last, but not least: Wusstet ihr, dass ihr die Optionen ganz an eure Vorstellungen und Vorlieben anpassen könnt, die euch gegeben werden, wenn ihr den PlayStation-Button und dann nach unten drückt? Mit einem Druck auf den Optionen-Knopf könnt ihr die Leiste ganz nach Belieben gestalten und zum Beispiel Elemente rauswerfen, die ihr dort ohnehin nicht nutzt.

Welche coolen Shortcuts nutzt ihr immer, die vielleicht noch nicht alle kennen, aber richtig praktisch sein können?

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