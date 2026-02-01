'Ich wusste das nie': Fallout 4-Fans stellen fest, dass sie 9 Jahre lang das Hacking-Minispiel falsch gespielt haben

Das Hacking-Minispiel in Fallout könnt ihr euch viel leichter machen - wusstet ihr, wie?

Die Fallout-Reihe erlebt gerade einen echten Boom, nicht zuletzt dank des Current Gen-Updates für Fallout 4 und der Fallout-Serie auf Amazon. Entsprechend gibt es natürlich auch die ein oder andere Entdeckung, die viele Fans bislang gar nicht kannten. So auch bei diesem eigentlich simplen Trick beim Hacken von Terminals.

Fallout-Trick macht Hacking kinderleicht

Das Hacking, mit dem ihr an gesperrte Terminals kommt, gehört seit jeher zur Fallout-Reihe. Im Grunde habt ihr vier Versuche, um in einem Wortsalat auf dem Bildschirm ein Passwort zu finden. Wählt ihr falsch, sagt euch das Spiel, wie viele Buchstaben des Wortes korrekt waren und ihr müsst weitersuchen.

Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass das Minispiel nicht gerade für jeden ist, manche Fans finden es schlicht zu kompliziert oder unnötig umständlich. Da kommt ein simpler Trick doch gerade recht, mit dem ihr euch die Suche nach dem Passwort um einiges leichter machen könnt.

X/Twitter-User Jamie Moran hat genau so einen gefunden und seine Entdeckung auf Twitter geteilt:

Klickt ihr nämlich geschlossene Klammern an, könnt ihr damit falsche Passwörter aus der Liste entfernen oder sogar eure verbleibenden Versuche wieder auffüllen. Dabei müssen sich die beiden zusammengehörenden Klammern in der gleichen Reihe befinden und die selbe Form haben. Es dürfen auch Zeichen zwischen ihnen stehen, allerdings keine ganzen Worte.

Vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die hier nur mit den Schultern zucken, weil ihr den Trick längst kanntet – immerhin ist er seit mindestens Fallout 3 ebenso Teil der Reihe wie das Minispiel.

Allerdings zeigen die Kommentare unter dem Beitrag, dass es nicht wenige Fans gibt, die diese Mechanik bisher noch gar nicht kannten. User XonX schreibt etwa: "Falls es irgendein Trost ist, ich hab über 1.000 Stunden in die vier Bethesda-Ära-Spiele versenkt, besitze einen Haufen Fallout-Sachen und ich wusste es auch nicht."

Andere Fans pflichten bei, dass sie das ebenfalls nach hunderten Spielstunden nicht wussten. Das dürfte wohl daran liegen, dass diese Mechanik zwar im Tutorial zum Hacking erklärt wird, aber danach schnell wieder vergessen ist.

Kanntet ihr diesen Trick bereits oder habt ihr gar andere Kniffe beim Hacking benutzt?