"Sie haben versehentlich einen PS6-Controller geschickt" - Spieler bestellt DualSense bei Amazon und bekommt seltsamen Quatsch-Controller geliefert

Definitiv kein DualSense-Controller und natürlich auch kein PS6-Gamepad (Bild: reddit.com/user/ta_nush/).

Immer wieder tauchen im Netz Geschichten von Leuten auf, die die wildesten Dinge geschickt bekommen – statt den total normalen Sachen, die sie bestellt haben. In diesem Fall bekommen wir es mit einem kuriosen Controller zu tun, der auf den ersten Blick wie ein DualSense-Controller für die PS5 aussieht. Aber wirklich nur auf den ersten Blick.

"DualNonsense": PS5-Spieler bestellt Ersatz-Controller auf Amazon und erhält billigen Quatsch-Ripoff

Eigentlich sollte man meinen, dass so etwas bei einem renommierten Versandhändler wie Amazon nicht passieren kann, aber offenbar ist das Gegenteil der Fall. Ein Reddit-User berichtet hier davon, einen PS5-Controller bestellt zu haben und einen Fake-Controller bekommen zu haben. Offenbar nimmt er es aber wenigstens mit Humor.

Der Reddit-Post wurde aus unerfindlichen Gründen schon wieder gelöscht, aber hier könnt ihr euch das Bild in ganzer Pracht ansehen:

Besonders perfide: Dass der Controller in einer offiziellen Original-Verpackung gekommen ist (Bild: reddit.com/user/ta_nush/).

Reddit-User ta_nush staunte wahrscheinlich nicht schlecht, als er oder sie den Karton geöffnet hatte. Von außen sieht das gute Stück nämlich wie die Originalverpackung eines DualSense-Controllers aus. Innen drin war aber eine billige Kopie.

Ihr erkennt sie zum Beispiel an den Knöpfen: Die sind bei DualSense nämlich eigentlich weiß oder durchsichtig. Außerdem haben sie natürlich die PlayStation-Symbole darauf abgebildet, also einen Kreis, ein Dreieck, ein Quadrat und das Kreuz. Aber hier ist es das Xbox-Layout mit A, B, X und Y.

Auch das Steuerkreuz sieht ganz anders aus und die Farbgebung passt insgesamt ebenfalls nicht so richtig. Dazu kommen auch noch die Knöpfe in der Mitte, über denen ganz klassisch Start und Select steht, was beim PS5-Controller auch nicht der Fall ist.

Was ist das für ein Controller? Womöglich handelt es sich hierbei um das Gamepad, das zur GS5 gehört, der Gamer Station 5. Die soll immerhin "ultraklares" 4K darstellen können und stammt offenbar aus China. Auf diesem Bild hier sieht der Controller dem oben abgebildeten auf jeden Fall verdächtig ähnlich.

Wie kann sowas passieren? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Eventuell hat hier im Voraus einfach jemand seinen Controller zurückgeschickt, das Original aber einfach gegen den billigen Ripoff eingetauscht und die Kohle eingestrichen, das Gerät aber behalten. Amazon könnte den Controller dann erneut verschickt haben. Zumindest glauben das die meisten Menschen in den Kommentaren.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Hattet ihr schon einmal ähnliche Probleme, wenn ihr bei Amazon selbst bestellt habt?