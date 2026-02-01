"Ich vermisse das alte LEGO“ - Sohn findet die beeindruckende Baustein-Sammlung seines Vaters und die nimmt einen ganzen Billardtisch ein

Die meisten Sets sind über 40 Jahre alt. (Bild: I-ECHO-I auf Reddit)

Die Geschichte von LEGO reicht schon knapp 75 Jahre zurück. Entsprechend gab es auch in den 70er- und 80er-Jahren schon Kinder, die mit den bunten Bausteinen gespielt haben. Viele Sammlungen sind mit der Zeit verloren gegangen, die eines Reddit-Users gewährt einen seltenen Blick in die Vergangenheit.

Große LEGO-Sammlung ist über 40 Jahre alt

Streng genommen handelt es sich aber gar nicht um die Sammlung des Reddit-Users "I-ECHO-I". Viel mehr ist es die seines Vaters, der damit mal ordentlich "angeben wollte". Also hat er sein Kind beauftragt, Fotos davon im Internet zu teilen.

Gesagt, getan und so nehmen insgesamt zwölf Bilder die LEGO-Community auf Reddit mit auf eine Zeitreise in nicht unbedingt bessere, aber auf jeden Fall buntere Zeiten.

Die ganze Sammlung ist dabei stilsicher auf einem Billardtisch aufgebaut und nimmt diesen von der Fläche her auch nahezu komplett ein. Die vielen kleinen Sets sind dabei mit Straßen miteinander verbunden, wodurch der Eindruck einer wuseligen LEGO-Stadt entsteht.

Zu sehen sind etwa kleine Häuschen, eine Bushaltestelle, eine Tankstelle, eine Feuerwache sowie zahlreiche Fahrzeuge. Von „klassischen“ Autos über Rennwagen und Traktoren bis hin zu Trucks und Helikoptern ist so ziemlich alles geboten.

Der Vater hat sogar die Kartons der Sets aufgehoben. In Zukunft möchte er sie verkaufen, aktuell zeigt er sie aber nur stolz herum. Aber seht am besten selbst:

Die Sets stammen größtenteils aus der Zeit rund um das Jahr 1980. Tatsächlich ist im Jahr 1978 mit dem Set 600 die allererste Minifigur überhaupt auf den Markt gekommen. Der Vater war also wirklich von Anfang an dabei.

In den Kommentaren melden sich viele User, bei denen der Anblick nostalgische Gefühle ausgelöst hat, aber auch vielen Jüngeren scheint das Modell sehr gut zu gefallen. Besonders die bunten Farben werden dabei immer wieder gelobt.

Was haltet ihr davon? Gefallen euch die alten Sets besser als die aktuellen?