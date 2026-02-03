RTX 5080 für unter 500 Euro: Glückspilz geht einkaufen und macht dabei zufällig den Deal seines Lebens

So günstig sollte die RTX 5080 eigentlich nicht zu haben sein. (Bild: Rinascimentale auf Reddit)

Die Preise für viele PC-Komponenten steigen aktuell aufgrund der weltweiten Speicherkrise insgesamt an. Auch High-End-Grafikkarten sind davon vielerorts betroffen. Umso unglaublicher ist das Schnäppchen, das ein User aus den USA jetzt gemacht hat.

Top-GPU zum Spottpreis

Eigentlich wollte Reddit-User "Rinascimentale" nur bei Walmart einkaufen, als ihm ein eigentlich unmögliches Angebot in einer Ausverkaufs-Vitrine ins Auge fiel. Eine scheinbar neue RTX 5080 wurde dort für nur 562,49 US-Dollar angeboten.

39:01 3.000€ für eine Grafikkarte? Die Hardware-Krise ist zurück – und sie ist schlimmer!

Der User ließ sich da natürlich nicht zweimal bitten und nahm die leistungsstarke GPU direkt mit nach Hause. Auf Reddit schreibt er "Danke, Walmart" und spricht von einem "absolut unglaublichen Fund".

Das Angebot ist tatsächlich ziemlich verblüffend. Umgerechnet entspricht der Preis ungefährt 477 Euro. Laut der Vergleichsplattform Geizhals kostet die aktuell zumindest in Deutschland günstigste RTX 5080 aktuell satte 1289 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 800 Euro!

Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren wird fleißig darüber diskutiert, wie ein solches Angebot zustande kommen kann und letztlich scheint es zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder hat ein Walmart-Mitarbeiter die GPU absichtlich falsch ausgezeichnet, um sie später selbst zu kaufen oder durch Bekannte kaufen zu lassen.

Oder es handelt sich um eine Rückgabe eines Artikels, der online bestellt wurde. Wie der User "Kraken477" erzählt, hat er selbst mal für Walmart gearbeitet. Produkte, die online bestellt, aber Vorort zurückgegeben wurden, ohne dort im Sortiment zu sein, wurden demnach oft deutlich günstiger verkauft.

In dem Fall besteht natürlich auch die Chance, dass es sich um einen beschädigten oder sogar ausgetauschten Artikel handelt. Über solche Betrugsmaschen wurde in der jüngeren Vergangenheit immerhin öfter berichtet.

Möglicherweise ist es aber auch einfach ein extremer Glücksfall. Sollte die Grafikkarte funktionieren, hätte der User hier tatsächlich einen nahezu unschlagbaren Deal gemacht. Gerade in Zeiten von steigenden Hardware-Preisen hätte er auf Jahre ausgesorgt.

Was haltet ihr davon? Was könnte hinter dem Angebot stecken?