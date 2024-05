Eines der coolsten LEGO Harry Potter Sets gibt es jetzt zum Top-Preis: Schnappt euch den Sprechenden Hut!

Den Sprechenden Hut von LEGO Harry Potter bekommt ihr jetzt günstig wie nie!

Erst im März ist mit dem Sprechenden Hut ein spektakuläres neues LEGO Harry Potter Set erschienen, das euch einen ikonischen Moment aus den Filmen und Büchern, nämlich die Verteilung der neuen Zauberschüler auf die vier Häuser von Hogwarts, nacherleben lässt. Jetzt könnt ihr das 561 Teile große Set bereits für 59,99€ (UVP: 99,99€) bei Alternate bekommen, so günstig war es bislang noch nie:

Der einzige Haken an der Sache: Bei Alternate sind nur noch wenige Exemplare verfügbar. Falls ihr hier zu spät kommen solltet, findet ihr den Sprechenden Hut von LEGO bei Otto für nur ein paar Euro mehr. Dort endet das Angebot aber bereits am 28. Mai, so oder so bleibt euch also nicht mehr viel Zeit.

LEGO Harry Potter: Lasst euch vom Sprechenden Hut euer Haus zeigen!

Über die Spitze könnt ihr den Sprechenden Hut von LEGO tatsächlich zum Sprechen bringen.

Das spektakulärste Feature des 24 cm hohen und 19 cm breiten Sprechenden Huts ist fraglos der batteriebetriebene Geräuschstein, welcher der Grund dafür ist, dass der Hut tatsächlich sprechen kann. Um ihn auszulösen und dafür zu sorgen, dass ihr wie in den Filmen und Büchern einem der vier Häuser von Hogwarts zugewiesen werdet, müsst ihr nur die Spitze des Hutes nach unten drücken. Insgesamt gibt es 31 Sprach-Samples.

Wenn ihr ihn euch nicht gerade auf den Kopf setzt, könnt ihr den Sprechenden Hut auf dem mitgelieferten Standfuß platzieren und so als Ausstellungsstück ins Regal stellen. Der Standfuß ist mit den Wappen der Häuser Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw verziert. Außerdem könnt ihr vor jedem der vier Wappen eine kleine Harry Potter-Figur mit Hut befestigen, die ebenfalls mitgeliefert wird.

Durch den Standfuß ist der Sprechende Hut von LEGO Harry Potter auch ein schickes Ausstellungsstück.

Der Sprechende Hut von LEGO Harry Potter ist ein relativ komplexes Set mit 561 Teilen, das eher an erwachsene Fans und Sammler*innen gerichtet ist und deshalb von LEGO die Altersempfehlung 18+ bekommen hat. Natürlich können auch Kinder Spaß mit dem Set haben, dann ist aber eventuell etwas Hilfe beim Aufbau nötig.

