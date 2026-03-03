LEGO-Händler leakt versehentlich zwei kommende Formel 1-Helme von Hamilton und Leclerc und die sehen aus, als wären sie komplett bedruckt

Die beiden Helme sehen ziemlich schick aus und das liegt auch daran, dass sie bedruckt sind.

Seit 1998 veröffentlicht LEGO schon passende Sets zur Formel 1 und wie der Leak von einem Händler zeigt, erwarten uns alsbald neue, bisher unangekündigte Modelle. Das ist keine große Überraschung, was uns aber durchaus aufhören lässt, ist die Tatsache, dass das dänische Klemmbaustein-Unternehmen dabei wohl auf Drucke setzt.

Neue LEGO-Sets kommen wohl ohne große Stickerbögen

Beim Leak geht es um zwei Helme, die auf passenden Büsten und mit Minifiguren daherkommen – genauer gesagt um die Kopfbedeckungen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Die sind entsprechend ihrer Vorlage auch mit reichlich Sponsorennamen und Firmenlogos gestaltet.

Die scheinen aber nicht – wie sonst üblich – per Sticker auf dem Modell zu landen, auf den Bildern sieht es ganz so aus, als wären ausschließlich Drucke verwendet worden. Insbesondere die Formel 1-Karren von LEGO sind hingegen dafür bekannt, dass sie große Stickerbögen im Gepäck haben.

Das lässt den Helm auch direkt viel hochwertiger aussehen und auch mit Blick auf den Bau sorgt die Information für Erleichterung – speziell auf runden Flächen ist das Aufkleben nämlich eine große Herausforderung.

Der Händler, bei dem die Helme bereits gelistet waren, hat die Produkte mittlerweile wieder von seiner Website entfernt, dennoch spricht vieles dafür, dass die Daten zu den Sets richtig sind. Alle Details listen wir euch hier auf:

LEGO Charles Leclerc Helm

Set-Nummer: 43014

43014 Bezeichnung: Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc Helmet

Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc Helmet Teileanzahl: 886

886 Preis (UVP): 89,99 Euro

89,99 Euro Release: 1. Mai 2026

1. Mai 2026 Besonderheit: Das Set enthält eine Minifigur von Charles Leclerc und das Design beruht auf der Saison 2025.

LEGO Lewis Hamilton Helm

Set-Nummer: 43022

43022 Bezeichnung: Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton Helmet

Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton Helmet Teileanzahl: 884

884 Preis (UVP): 89,99 Euro

89,99 Euro Release: 1. Mai 2026

1. Mai 2026 Besonderheit: Auch hier ist eine entsprechende Minifigur (Lewis Hamilton im Ferrari-Dress) enthalten. Das Design ist im markanten Gelb gehalten, das Hamilton auch bei seinem Wechsel zu Ferrari beibehalten hat.

Sehr wahrscheinlich erwarten uns dieses Jahr noch weitere Formel 1-Helme, etwa die von Max Verstappen oder Fernando Alonso. Offiziell bestätigt sind aber weder die, noch die hier im Artikel vorgestellten Modelle. Alle für 2026 erwarteten Sets findet ihr in der Übersicht, die wir euch oberhalb verlinkt haben.

Was sagt ihr zu den Helmen? Ist das was für euch? Seid ihr Team Sticker oder Team Druck? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!