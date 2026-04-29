Resident Evil Requiem-Producer will, dass ihr das Spiel bis nächste Woche beendet - nur so seid ihr auf die neuen Inhalte vorbereitet

Schnell noch Resident Evil 9 durchstampfen? Für den ersten DLC müsst ihr das wohl.

Resident Evil Requiem war und ein voller Erfolg für Capcom und hat sich zum am schnellsten verkauften Resi der Reihe gemausert. Kein Wunder also, dass das Entwickler-Team auf Hochtouren daran arbeitet, neue Inhalte nachzuliefern. Jetzt hat auch der Producer angeteast, dass der erste Zusatzinhalt uns schon sehr, sehr bald erwarten dürfte.

Residen Evil Requiem bekommt neue Inhalte im Mai

In einem frischen Interview mit Denfaminico Gamer (Übersetzung via VGC) haben Director Koshi Nakanishi und Producer Masato Kumazawa unter anderen auch über zukünftige Pläne zu Resi 9 gesprochen. Der Producer scheint dabei einen Release des ersten Postgame-Contents für die nächste oder übernächste Woche anzuteasen.

1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

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Konkret soll der neue Mini-DLC erst spielbar sein, nachdem ihr das Hauptspiel abgeschlossen habt. Dass der Producer hier also einen konkreten Zeitraum nennt, bis wann ihr das Spiel beenden solltet, lässt aufhorchen:

"Das Mini-Spiel wird freigeschaltet, sobald ihr die Hauptstory beendet habt. Also wenn ihr es spielen wollt, ist es denke ich genau die richtige Zeit, wenn ihr das Spiel während der Golden Week beendet."

Die Goldene Woche ist ein Feiertagszeitraum in Japan, der zwischen dem 29. April und 6. Mai liegt – für Japaner*innen natürlich ein guter Zeitpunkt, weil es dort dann entsprechende Freizeit zum Zocken gibt. Es klingt aber auch ganz so, als würde der Release der neuen Inhalte kurz danach folgen. Sie befinden sich nämlich aktuell in der "finalen Phase der Entwicklung".

Wichtig: Hierbei ist natürlich noch nicht der große Story-DLC fürs Spiel gemeint, sondern das zuvor bereits angeteaste Mini-Spiel. Der Director hat dabei auch ein bisschen mehr zum Inhalt verraten. So soll es sich um einen Singleplayer-Modus handeln, der auf Kämpfe fokussiert ist:

"Wie wir bereits erwähnt haben, ist es ein Mini-Spiel, das strikt auf den Kämpfen des Hauptspiels basiert. Ich denke, dass Spieler, die das Hauptspiel beendet haben und sich denken 'ich will mich noch mehr austoben', das aufregend und spaßig finden werden. Also schärft bitte eure Äxte und bleibt gespannt."

Resident Evil-Fans dürften hier natürlich direkt an den bekannten Mercenaries-Modus denken, der bereits in früheren Spielen enthalten war. Das Ziel ist hier in der Regel, innerhalb eines Zeitlimits einen möglichst hohen Highscore zu erreichen, indem ihr Feinde erledigt.

Wann dagegen der heiß erwartete Story-DLC erscheint, ist noch nicht bekannt. Hier hatte der Director nur eine vage Aussage parat: "Ich kann derzeit nur sagen, dass er sich in Produktion befindet." Hier müssen wir uns also weiter bis zu handfesten Infos gedulden.

Freut ihr euch auf das Mini-Spiel als Häppchen zu Resident Evil Requiem oder wartet ihr doch eher auf den großen Story-DLC?