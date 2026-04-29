"Ich wurde enttäuscht": Leons Schauspieler aus Resident Evil Requiem leidet seit Jahren unter den Resi-Filmen - aber der neueste Teil verspricht besser zu werden

Für Resident Evil-Fans waren die bisherigen Verfilmungen nicht unbedingt das, was sie sich gewünscht hätten. Das sieht auch der enttäuschte Leon-Darsteller aus RE9: Requiem so. Aber der nächste Film könnte sehr viel besser werden.

Profilbild von David Molke

David Molke
29.04.2026 | 18:17 Uhr

Resident Evil Requiem konfrontiert uns mit einem gealterten, kranken Leon. Resident Evil Requiem konfrontiert uns mit einem gealterten, kranken Leon.

Eigentlich bieten die Resident Evil-Spiele die perfekten Blaupausen für Horrorfilme aller Art. Aber irgendwie ist es bisher trotzdem noch keiner Verfilmung so richtig gelungen, den Geist dieser Vorlagen ansprechend zu transportieren. Aber der Schauspieler, der Leon in Resident Evil Requiem verkörpert, zeigt sich jetzt vorsichtig optimistisch.

Weapons-Regisseur Zach Cregger könnte endlich ersten richtig guten Resident Evil-Film machen

Nick Apostolides leiht Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem seine Stimme, sein Aussehen und seine Bewegungen. Im Gespräch mit Radio Times Gaming erklärt er, in der Vergangenheit bisher immer nur enttäuscht worden zu sein, wenn es um die Resident Evil-Filme geht. Damit dürfte er wahrlich nicht allein dastehen.

Video starten 1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Die Resident Evil-Filme mit Milla Jovovich von Paul W. S. Anderson fallen zwar actionreich und irgendwie auch spaßig, sonst aber in erster Linie eher trashig aus. Vor allem verbindet sie nun wirklich nur sehr wenig mit der ursprünglichen Vorlage.

Welcome to Raccoon City konnte genauso wenig überzeugen, und auch die Netflix-Serie wurde nach der ersten Staffel direkt wieder abgesetzt.

"Ich wurde in der Vergangenheit [von den Resident Evil-Filmen] enttäuscht. Aber wenn es einen Regisseur gibt, der mich nicht enttäuschen wird, dann ist es [Zach Cregger].

Aber jetzt sieht es endlich danach aus, als ob sich das Blatt wendet. Mit Zach Cregger sitzt beim neuesten Resident Evil-Film nämlich ein Mann auf dem Regiestuhl, der in den letzten Jahren mit zwei ganz besonders gefeierten Horrorfilmen aufgefallen ist. Von Zach Cregger stammt nicht nur der Überraschungs-Hit Barbarian, sondern auch der ordentlich gehypte Weapons.

Dementsprechend setzt auch der Leon-Darsteller Nick Apostolides Hoffnung in die neue Verfilmung (via GamesRadar):

"Ich liebe Creggers Arbeit und ich vertraue ihm, dass er zuallererst einen guten Film machen wird, und er wird Resident Evil-Elemente in sich tragen. Ich bin sogar sehr neugierig."

Diese Aussagen dürften dadurch eingefärbt sein, dass Zach Cregger bereits bekannt gegeben hat, eine eigenständige Geschichte zu erzählen. Leon soll in seinem Resident Evil-Film nicht vorkommen, weil wir seine Story eben schon aus den Spielen kennen. Der Regisseur will etwas Neues erzählen.

Dass da etwas Großes und Gutes auf uns zukommt, scheint auch der erste Trailer zum neuen Resident Evil-Film schon anzudeuten. Der wurde zwar noch nicht der breiten Öffentlichkeit präsentiert, aber bereits auf der CinemaCon gezeigt – wo er für große Begeisterung gesorgt hat.

Mehr:
Film-Crew schießt LEGO-Raumschiff 34.988 Meter hoch und schafft es damit fast ins Weltall
von Eleen Reinke
Netflix One Piece: Strohhut-Cast verrät, welche Musik sie am Set der Verfilmung gehört haben – und die Antwort von Godoy und Mackenyu wird euch überraschen
von Jusuf Hatic
Die Far Cry-Serie übernimmt nicht die Story aus den Spielen - weil Cutscenes in den Games einfach übersprungen werden können
von David Molke

Nick Apostolides wird selbst übrigens nicht im Film mitspielen. Nicht als Leon und auch nicht als irgendwer anders. Aber dafür schlüpft Austin Abrams in die Hauptrolle und auch das darf gut und gerne als positives Zeichen gewertet werden. Der Schauspieler war auch schon in Zach Creggers Weapons zu sehen, was offenbar so gut funktioniert hat, dass die beiden sich jetzt noch einmal zusammentun.

Seid ihr auch vorsichtig optimistisch, wenn es um den neuen Resident Evil-Film geht? Was muss der für euch bieten, um ein Erfolg zu werden?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 56 Minuten

"Ich wurde enttäuscht": Leons Schauspieler aus Resident Evil Requiem leidet seit Jahren unter den Resi-Filmen - aber der neueste Teil verspricht besser zu werden

vor 6 Stunden

Resident Evil Requiem: Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und mehr - jetzt mit Albtraum-Codes

vor 7 Stunden

Resident Evil Requiem-Producer will, dass ihr das Spiel bis nächste Woche beendet - nur so seid ihr auf die neuen Inhalte vorbereitet

vor einer Woche

Resident Evil-Film 2026: Release, Trailer, Cast und Co. - Alles zur neuen Adaption von Weapons-Macher Zach Cregger

vor einer Woche

Pragmata ist das nächste Spiel, das ihr nur zocken dürft, bis ihr 100 Jahre alt seid - Altersabfrage sorgt für Verwirrung und Belustigung
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Sechsjähriger LEGO-Fan baut wochenlang riesigen Todesstern, stellt ihn ins Regal und einen Tag später bricht es zusammen – hätten er und sein Vater mal besser auf die Mutter gehört

vor 28 Minuten

Sechsjähriger LEGO-Fan baut wochenlang riesigen Todesstern, stellt ihn ins Regal und einen Tag später bricht es zusammen – hätten er und sein Vater mal besser auf die Mutter gehört
Ich wurde enttäuscht: Leons Schauspieler aus Resident Evil Requiem leidet seit Jahren unter den Resi-Filmen - aber der neueste Teil verspricht besser zu werden

vor 53 Minuten

"Ich wurde enttäuscht": Leons Schauspieler aus Resident Evil Requiem leidet seit Jahren unter den Resi-Filmen - aber der neueste Teil verspricht besser zu werden
PS Plus Essential im Mai 2026: Das sind die drei neuen Bonus-Spiele   5     3

vor einer Stunde

PS Plus Essential im Mai 2026: Das sind die drei neuen Bonus-Spiele
Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten   7     2

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten
mehr anzeigen