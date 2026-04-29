"Ich wurde enttäuscht": Leons Schauspieler aus Resident Evil Requiem leidet seit Jahren unter den Resi-Filmen - aber der neueste Teil verspricht besser zu werden

Resident Evil Requiem konfrontiert uns mit einem gealterten, kranken Leon.

Eigentlich bieten die Resident Evil-Spiele die perfekten Blaupausen für Horrorfilme aller Art. Aber irgendwie ist es bisher trotzdem noch keiner Verfilmung so richtig gelungen, den Geist dieser Vorlagen ansprechend zu transportieren. Aber der Schauspieler, der Leon in Resident Evil Requiem verkörpert, zeigt sich jetzt vorsichtig optimistisch.

Weapons-Regisseur Zach Cregger könnte endlich ersten richtig guten Resident Evil-Film machen

Nick Apostolides leiht Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem seine Stimme, sein Aussehen und seine Bewegungen. Im Gespräch mit Radio Times Gaming erklärt er, in der Vergangenheit bisher immer nur enttäuscht worden zu sein, wenn es um die Resident Evil-Filme geht. Damit dürfte er wahrlich nicht allein dastehen.

1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

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Die Resident Evil-Filme mit Milla Jovovich von Paul W. S. Anderson fallen zwar actionreich und irgendwie auch spaßig, sonst aber in erster Linie eher trashig aus. Vor allem verbindet sie nun wirklich nur sehr wenig mit der ursprünglichen Vorlage.

Welcome to Raccoon City konnte genauso wenig überzeugen, und auch die Netflix-Serie wurde nach der ersten Staffel direkt wieder abgesetzt.

"Ich wurde in der Vergangenheit [von den Resident Evil-Filmen] enttäuscht. Aber wenn es einen Regisseur gibt, der mich nicht enttäuschen wird, dann ist es [Zach Cregger].

Aber jetzt sieht es endlich danach aus, als ob sich das Blatt wendet. Mit Zach Cregger sitzt beim neuesten Resident Evil-Film nämlich ein Mann auf dem Regiestuhl, der in den letzten Jahren mit zwei ganz besonders gefeierten Horrorfilmen aufgefallen ist. Von Zach Cregger stammt nicht nur der Überraschungs-Hit Barbarian, sondern auch der ordentlich gehypte Weapons.

Dementsprechend setzt auch der Leon-Darsteller Nick Apostolides Hoffnung in die neue Verfilmung (via GamesRadar):

"Ich liebe Creggers Arbeit und ich vertraue ihm, dass er zuallererst einen guten Film machen wird, und er wird Resident Evil-Elemente in sich tragen. Ich bin sogar sehr neugierig."

Diese Aussagen dürften dadurch eingefärbt sein, dass Zach Cregger bereits bekannt gegeben hat, eine eigenständige Geschichte zu erzählen. Leon soll in seinem Resident Evil-Film nicht vorkommen, weil wir seine Story eben schon aus den Spielen kennen. Der Regisseur will etwas Neues erzählen.

Dass da etwas Großes und Gutes auf uns zukommt, scheint auch der erste Trailer zum neuen Resident Evil-Film schon anzudeuten. Der wurde zwar noch nicht der breiten Öffentlichkeit präsentiert, aber bereits auf der CinemaCon gezeigt – wo er für große Begeisterung gesorgt hat.

Nick Apostolides wird selbst übrigens nicht im Film mitspielen. Nicht als Leon und auch nicht als irgendwer anders. Aber dafür schlüpft Austin Abrams in die Hauptrolle und auch das darf gut und gerne als positives Zeichen gewertet werden. Der Schauspieler war auch schon in Zach Creggers Weapons zu sehen, was offenbar so gut funktioniert hat, dass die beiden sich jetzt noch einmal zusammentun.

Seid ihr auch vorsichtig optimistisch, wenn es um den neuen Resident Evil-Film geht? Was muss der für euch bieten, um ein Erfolg zu werden?