LEGO-Fan macht ihrer Freundin einen Heiratsantrag, indem sie Diorama in einer Geschenkbox versteckt - hat sogar die richtigen Köpfe für sich und ihre Angetraute

Der außergewöhnliche Antrag kommt natürlich auch mit einem Ring, aber der wirkt neben dem selbstgebauten LEGO-Modell fast nebensächlich.

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Eleen Reinke
06.05.2026 | 19:12 Uhr

Hoffen wir, dass die Hochzeit der beiden an Ende dann ähnlich aussieht. (Bild: ReddituserBeneficial_Koala1479) Hoffen wir, dass die Hochzeit der beiden an Ende dann ähnlich aussieht. (Bild: Reddit/user/Beneficial_Koala1479)

Es gibt ja so einige kreative und ausgefallene Ideen für Heiratsanträge. Dieser LEGO-Fan hier hat sich aber etwas wirklich Niedliches ausgedacht, um ihre Zukünftige zum "Ja"-Sagen zu überzeugen. Sie hat nämlich kurzerhand ihr eigenes Set gebaut.

Heiratsantrag auf LEGO-Art

Die einzigartige Kreation wurde von LEGO-Fan Beneficial_Koala1479 im entsprechenden Subreddit geteilt. Wie sie dort verrät, hat sie ihrer Freundin vor einigen Tagen einen Heiratsantrag gemacht. Und zwar nicht einfach nur mit einem schnöden Ring, sondern einem kompletten Set der Marke Selbstbau.

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Wie die frisch Verlobte erklärt, hat sie sich für die ungewöhnliche Ring-Box das Weihnachtsgeschenk-Modell von LEGO (Set: 40292) als Vorlage genommen – das sich nämlich aufklappen lässt und so zu einem kleinen Diorama einer Wohnung wird.

Anstelle der Wohnung findet sich hier im Inneren allerdings ein kleiner Altar inklusive Figuren der beiden zukünftigen Angetrauten. Und auch ein Besen darf nicht fehlen – der hat übrigens nichts mit Harry Potter oder Ähnlichem zu tun, sondern steht für die Tradition, das Paar bei der Hochzeit über den Besen springen zu lassen.

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Zuletzt darf natürlich auch der Ring selbst nicht fehlen, der in einer kleinen Ring-Box kommt (für die LEGO sogar eine eigene Anleitung zur Verfügung stellt) und zwischen Miniaturen vom Sohn sowie Hund des Paares untergebracht ist.

Die meisten der Steine für das Set hat Beneficial_Koala1479 sich über die offizielle Pick a Brick-Seite von LEGO zusammengestellt, für die passenden Köpfe der Familie hat sie dagegen eBay durchwühlt. Auf die Frage eines Users, warum die Tüftlerin für sich selbst eine Figur ausgewählt hat, die aussieht als habe sie "Todesangst", erklärt Beneficial_Koala1479 dann augenzwinkernd:

"Ich wusste, dass [meine Freundin] und mein Sohn das lieben und darüber lachen würden. Wenn ich das Gesicht umdrehe, hat es ein normales Lächeln."

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Zwar verrät Beneficial_Koala1479 im originalen Post nicht, wie ihre Freundin auf den Antrag genau reagiert hat, werfen wir aber einen Blick in einen zweiten Beitrag der Glücklichen, verrät sie hier zumindest, dass ihre Partnerin – Pardon, ihre Verlobte! – ja gesagt hat: "Sie freut sich und ich hab das Gefühl, als könnte ich ein Jahr lang schlafen."

Was haltet ihr von der Idee und mit was für einem LEGO-Set würdet ihr einen Antrag machen?

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