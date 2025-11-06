LEGO enthüllt heute das Black Friday-Set: Uhrzeit, Star Trek-Leaks und weitere Infos im Live-Ticker

Wir begleiten im Ticker den Reveal des großen Black Friday-Sets von LEGO.

Bei LEGO gibt es traditionell jeden Black Friday ein großes Set, das zusammen mit anderen Aktionen in den Verkauf geht. Das diesjährige Set ist noch nicht bekannt, aber das soll sich am heutigen Donnerstag ändern. Denn der dänische Klemmbausteinhersteller enthüllt das Black Friday-Set und vielleicht noch GWPs (Gifts with Purchase/Geschenke durch Einkäufe) in einem Livestream. Wir begleiten für euch das Event mit.

LEGO-Enthüllung zum Black Friday im Live-Ticker

06:15 Uhr Guten Morgen! Heute wird LEGO das große Black Friday-Set enthüllen und wir halten euch hier mit unserem Ticker über alle Leaks und bisherigen Infos auf dem Laufenden.

LEGO Black Friday: Uhrzeit und alle wichtigen Infos im Überblick

Wann findet der Livestream statt? Am 06. November, um 17 Uhr deutscher Zeit

Am 06. November, um 17 Uhr deutscher Zeit Welches Set könnte vorgestellt werden? Laut Leaks sollte LEGO im Stream die LEGO Icons Enterprise (10356) enthüllen.

Laut Leaks sollte LEGO im Stream die LEGO Icons Enterprise (10356) enthüllen. Was könnten sie noch zeigen? Neben dem großen Set gibt es voraussichtlich noch ein Star Trek-GWP, ein kleines Weihnachts-GWP und vielleicht erste Einblicke in Black Friday-Angebote.

Einen ersten Blick auf die Star Trek-Kollaboration gibt's mit dem unten stehenden Video:

0:15 Lego enthüllt die Minifigur von Captain Picard und kündigt noch mehr Star Trek an

Autoplay

Das sind die Leaks zum Star Trek-Set

Abseits des obigen Videos hat LEGO noch nichts weiteres offiziell enthüllt. Deshalb basieren die kommenden Infos auf Leaks zum Enterprise-Set:

Name und Nummer : LEGO Icons 10356 USS Enterprise NCC-1701-D

: LEGO Icons 10356 USS Enterprise NCC-1701-D Teileanzahl: 3600 Teile

3600 Teile Preis : 399,99 Euro

: 399,99 Euro Minifiguren : 9 (Picard, Riker, Worf, Geordi, Data, Dr. Crusher, Wesley, Troi, Guinan)

: 9 (Picard, Riker, Worf, Geordi, Data, Dr. Crusher, Wesley, Troi, Guinan) Voraussichtlicher Release: 28. November

Auch wenn das Set noch nicht enthüllt wurde, hat LEGO Korea schon erste Infos und zwei Bilder geteilt, die das Raumschiff in voller Pracht zeigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist das GWP: Zusammen mit dem Kauf der 10356 erhaltet ihr laut Leaks noch ein zweites, kleineres Set. Bei der 40768 handelt es sich um einen Type-15 Shuttlepod, der zusammen mit einer Minifigur von Ro Laren kommt. Das GWP wird voraussichtlich nur für eine kurze Zeit verfügbar und nur beim Kauf der großen Enterprise dabei sein.

Was ist sonst noch von LEGO zum Black Friday geplant?

Traditionell gibt es zum Black Friday bei LEGO neben dem großen Set auch einen Sale. Im Rahmen dieser Aktion sind eine Mischung aus aktuellen Exklusivsets, einigen auslaufenden Sets und auch manchen Ladenhütern im Preis gesenkt. Während des Streams wäre es natürlich möglich, dass wir einen Blick auf erste Angebote erhaschen, aber das ist eher unwahrscheinlich.

Es gibt noch ein GWP: Was aber sicher ist, ist das zusätzliche GWP, das ab einem Einkaufswert von 170 Euro dazugegeben wird. Dieses ist nämlich schon über LEGO Korea geleakt und ist ein kleiner Verkaufsladen für heiße Schokolade.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Insiders-Wochenende: Was wir während des Streams wahrscheinlich nicht sehen werden, ist eine weitere Aktion, die kurz vor dem Black Friday startet. Am 22. und 23. November gibt es nämlich traditionell das Insiders Weekend. An diesem sammelt ihr nicht nur doppelte Treuepunkte, sondern es gibt eine Rabattaktion sowie ein besonderes GWP ab einem Einkaufswert von 250 Euro.

Dieses soll eine Mikro-Version alter Castle-Sets sein. Genauer sind hier im winzigen Format mit knapp 590 Teilen die Sets 6073 Knight's Castle aus dem Jahre 1984 und die 6086 Black Knight's Castle aus dem Jahre 1992 abgebildet. Das GWP wird wie immer nur solange der Vorrat reicht angeboten. Oftmals ist dieses schon nach wenigen Stunden online vergriffen.

Freut ihr euch auf das große Black Friday-Set in diesem Jahr?