Sohn will seinem Vater eigentlich nur dabei helfen, eine Rumpelkammer aufzuräumen - plötzlich finden sie dutzende Games aus einer besseren Zeit

Ein echter Gaming-Schatz.

Im Gaming-Reddit reiten gerade knapp 10.000 Spieler*innen auf einer Nostalgiewelle, nachdem ein Community-Mitglied gemeinsam mit seinem Vater eine riesige Sammlung alter PC-Spiele aus den 90ern und frühen 2000ern beim Aufräumen einer Abstellkammer gefunden hat.



Der dazugehörige Post löst in der Community weitaus mehr aus als ein bloßes Anerkennen des Gaming-Funds: Viele erinnern sich an eine Zeit zurück, die ihren ganz eigenen Charakter hatte und uns Dinge wie gedruckte Handbücher bescherte, die heute kaum jemand mehr kennt.

Nostalgie-Trip in die 2000er

43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Aber schauen wir uns erst einmal die Sammlung an. Folgende Spiele haben die beiden unter anderem ausgegraben:

Call of Duty 2 - Release: Oktober 2005

- Release: Oktober 2005 Fear - Release: Oktober 2005

- Release: Oktober 2005 Gothic 3 - Release: Oktober 2006

- Release: Oktober 2006 Half-Life 2 Episode One - Release: Juni 2006

- Release: Juni 2006 Neverwinter Nights 2 - Release: Oktober 2006

- Release: Oktober 2006 Star Wars: Knights of the Old Republic - Release: Juli 2003

- Release: Juli 2003 Diablo - Release: Dezember 1996

- Release: Dezember 1996 Dungeon Keeper - Release: Juni 1997

- Release: Juni 1997 Quake 2 - Release: November 1997

- Release: November 1997 System Shock 2 - Release: August 1999

- Release: August 1999 Sim City 3000 - Release: Januar 1999

- Release: Januar 1999 Doom 2 - Release: September 1994

- Release: September 1994 Deer Avenger - Release: 1998

- Release: 1998 Earthsiege 2 - Dezember: 1995

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Alte Diskussion neu entfacht: In der Kommentarsektion unter dem oben eingebetteten Reddit-Post schwelgen Community-Mitglieder in Nostalgie und erinnern uns daran, dass die Gaming-Ära Ende der 90er/Anfang der 2000er ihren ganz eigenen Charme hatte. So schreibt ein User beispielsweise:

Ich vermisse die großen Verpackungen. Ich vermisse es, auf der Heimfahrt von CompUSA jedes einzelne Detail auf der Verpackung und in den Anleitungen akribisch zu lesen. Heutzutage habe ich nicht mal mehr Lust, mir eine Steam-Seite durchzulesen.

Andere Spieler*innen erinnern sich an andere Gaming-"Relikte" wie gedruckte Handbücher, Stoffkarten oder CDs zurück. "Sogar Konsolen-Spiele sind Handbücher mittlerweile losgeworden", schreibt ein anderer Redditor."Deshalb versuche ich immer noch, so oft wie möglich eine physische Ausgabe zu bekommen. Sie können Erinnerungen bewahren – etwas, das Dinge, die man lediglich auf dem Bildschirm sieht, nicht können", meint ein weiteres Community-Mitglied.

Und an dieser Stelle wollen wir von euch wissen: Welche alten Gaming-Schätze habt ihr noch zu Hause?