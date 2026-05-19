Sohn will seinem Vater eigentlich nur dabei helfen, eine Rumpelkammer aufzuräumen - plötzlich finden sie dutzende Games aus einer besseren Zeit

Ein Gaming-Fan findet gemeinsam mit seinem Vater beim Aufräumen etliche Spiele von Anfang der 2000er.

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Linda Sprenger
19.05.2026 | 19:29 Uhr

Ein echter Gaming-Schatz. Ein echter Gaming-Schatz.

Im Gaming-Reddit reiten gerade knapp 10.000 Spieler*innen auf einer Nostalgiewelle, nachdem ein Community-Mitglied gemeinsam mit seinem Vater eine riesige Sammlung alter PC-Spiele aus den 90ern und frühen 2000ern beim Aufräumen einer Abstellkammer gefunden hat.

Der dazugehörige Post löst in der Community weitaus mehr aus als ein bloßes Anerkennen des Gaming-Funds: Viele erinnern sich an eine Zeit zurück, die ihren ganz eigenen Charakter hatte und uns Dinge wie gedruckte Handbücher bescherte, die heute kaum jemand mehr kennt.

Nostalgie-Trip in die 2000er

Video starten 43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Aber schauen wir uns erst einmal die Sammlung an. Folgende Spiele haben die beiden unter anderem ausgegraben:

  • Call of Duty 2 - Release: Oktober 2005
  • Fear - Release: Oktober 2005
  • Gothic 3 - Release: Oktober 2006
  • Half-Life 2 Episode One - Release: Juni 2006
  • Neverwinter Nights 2 - Release: Oktober 2006
  • Star Wars: Knights of the Old Republic - Release: Juli 2003
  • Diablo - Release: Dezember 1996
  • Dungeon Keeper - Release: Juni 1997
  • Quake 2 - Release: November 1997
  • System Shock 2 - Release: August 1999
  • Sim City 3000 - Release: Januar 1999
  • Doom 2 - Release: September 1994
  • Deer Avenger - Release: 1998
  • Earthsiege 2 - Dezember: 1995
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Ich vermisse die großen Verpackungen. Ich vermisse es, auf der Heimfahrt von CompUSA jedes einzelne Detail auf der Verpackung und in den Anleitungen akribisch zu lesen. Heutzutage habe ich nicht mal mehr Lust, mir eine Steam-Seite durchzulesen.

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Andere Spieler*innen erinnern sich an andere Gaming-"Relikte" wie gedruckte Handbücher, Stoffkarten oder CDs zurück. "Sogar Konsolen-Spiele sind Handbücher mittlerweile losgeworden", schreibt ein anderer Redditor."Deshalb versuche ich immer noch, so oft wie möglich eine physische Ausgabe zu bekommen. Sie können Erinnerungen bewahren – etwas, das Dinge, die man lediglich auf dem Bildschirm sieht, nicht können", meint ein weiteres Community-Mitglied.

Und an dieser Stelle wollen wir von euch wissen: Welche alten Gaming-Schätze habt ihr noch zu Hause?

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