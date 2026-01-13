Die LEGO Pokémon-Ordner-Sammlung ist eigentlich als Goodie für Vorbesteller des teuren Display-Sets gedacht – aber Scalper verkaufen sie schon jetzt zu Wucherpreisen

Diese Kanto-Ordenbox gibt LEGO als GWP zur Vorbestellung eines Pokémon LEGO-Sets dazu.

Gestern hat LEGO endlich das Pikachu aus dem Sack gelassen und die ersten LEGO Pokémon-Sets enthüllt, die am 27. Februar 2026 erscheinen sollen. Wer das Display-Modell (Pokémon Bisaflor, Glurak und Turtok) mit der Setnummer 72153 für satte 649,99 Euro vorbestellt, bekommt noch ein weiteres Set kostenlos dazu, nämlich die schicke Orden-Kollektion der Kanto-Region.



Diese haben sich – wenig überraschend – Sclaper allerdings schon längst unter den Nagel gerissen.

Orden-Kollektion der Kanto-Region wird bereits zu Wucherpreise auf eBay angeboten

Die "Kollektion mit den Orden der Kanto-Region" enthält alle acht Abzeichen der Arenaleiter aus der Kanto-Region, also von Rocko, Misty, Major Bob und Co. als Klemmbaustein-Version. Für Pokémon-Fans ist das ein absolutes Schmankerl und Nostalgie pur. Spieler*innen von Pokémon Rot/Blau/Gelb oder Fans der ersten Staffel des Animes fühlen sich wahrscheinlich direkt in ihre Kindheit zurückversetzt.

Bei der Kanto-Orden-Kollektion handelt es sich um ein sogenanntes GWP (Gift With Purchase). Diese speziellen Sets werden in der Regel nicht als Standalone-Sets bei LEGO verkauft, sondern lediglich als Teil eines Deals zu Promotionszwecken vergeben.

Eine gängige Praxis bei LEGO, die aber auch Scalper anzieht. Schließlich sind GWPs nur eine bestimmte Zeit lang erhältlich bzw. es gibt ein festes Kontingent, das früher oder später eben erschöpft ist.

Wie eingangs bereits erwähnt, bekommen Vorbesteller*innen des 650 Euro teuren Bisaflor, Glurak und Turtok-Displays besagte Orden-Kollektion ohne Aufpreis als GWP dazu. Wie VGC heute morgen beobachtet hat, versuchen Menschen allerdings schon jetzt, Orden-Sets auf eBay und Co. teuer weiterzuverkaufen. In Deutschland finden sich beispielsweise Angebote für 279 Euro:

LEGO Kanto-Orden-Kollektion auf eBay.

Unüblich ist es übrigens nicht, dass GWPs teurer weiterverkauft werden. Auch zum LEGO Stranger Things Creel House gab das dänische Unternehmen ein GWP an Vorbesteller*innen heraus, nämlich die aus 234 Teilen bestehende WSQK Radio Station.

Auch diese wird auf eBay teuer angeboten. Das kleine Set ist dort aktuell zu Preisen zwischen 115 und 175 Euro zu finden.

Habt ihr euch eines der LEGO Pokémon-Sets vorbestellt?