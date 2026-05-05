Darum erscheint GTA 6 im November nicht für PC: "So hat es Rockstar schon immer gemacht"

GTA 6 erscheint erst einmal nur für die PS5 und die Xbox Series X/S.

Am 19. November ist es so weit, dann erscheint GTA 6. Rockstars Open World-Abenteuer wurde allerdings zunächst nur für die PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Ob der Titel nachträglich auch für den PC veröffentlicht wird, ist weiterhin unklar, aber nicht ausgeschlossen.



Aber es ist, wie es ist: Konsolen-Besitzer*innen dürfen sich zuerst mit Lucia und Jason in den sonnendurchfluteten Straßen von Vice City austoben. In einem aktuellen Interview mit Bloomberg (via IGN) erklärt Take-Two-CEO Strauss Zelnik, warum das so ist.

So hat es Rockstar schon immer gemacht

13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Autoplay

Laut Zelnik hält Rockstar mit dem "Console-First-Release" von GTA 6 an alten Tugenden fest und sieht in PlayStation- und Xbox-Besitzer*innen seine Kern-Zielgruppe:

Rockstar beginnt immer auf Konsolen, weil ich denke, dass man bei so einem Release daran gemessen wird, wie gut man die Kernzielgruppe bedient. Also wirklich die Kern-Kundschaft optimal zu versorgen. Wenn deine Kernzielgruppe nicht da ist oder nicht zuerst und am besten bedient wird, erreichst du deine anderen Zielgruppen gewissermaßen nicht.

Ob GTA 6 nachträglich noch für PC veröffentlicht wird, bestätigt Zelnik im Bloomberg-Interview übrigens nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich.

Nachträgliche PC-Version von Grand Theft Auto 6 nicht ausgeschlossen

Denn auch wenn Rockstar Konsolen-Fans zuerst bedient, dürfen PC-Spieler*innen wohl hoffen. Der Hauptgrund: Sowohl GTA 4 als auch GTA 5, die zum Launch beide zunächst nur für Konsole auf den Markt kamen, erhielten einige Zeit später nachträglich eine PC-Fassung, Red Dead Redemption 2 ebenso.

In einem früheren Interview von Juni 2024 deutete Zelnik sogar selbst eine PC-Umsetzung des kommenden Vice City-Trips an: "Rockstar denkt an Plattformen, die sie bereits kennen und wird weitere Ankündigungen machen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist", so Zelnik damals.

Da GTA 6 am 19. November 2026 aufschlägt, rechnen wir allerdings erst frühestens 2027 mit einer PC-Version.

Wünscht ihr euch GTA 6 für den PC?