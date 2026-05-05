Darum erscheint GTA 6 im November nicht für PC: "So hat es Rockstar schon immer gemacht"

Am 19. November ist es so weit, dann erscheint GTA 6. Rockstars Open World-Abenteuer wurde allerdings zunächst nur für die PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Ob der Titel nachträglich auch für den PC veröffentlicht wird, ist weiterhin unklar, aber nicht ausgeschlossen.
Aber es ist, wie es ist: Konsolen-Besitzer*innen dürfen sich zuerst mit Lucia und Jason in den sonnendurchfluteten Straßen von Vice City austoben. In einem aktuellen Interview mit Bloomberg (via IGN) erklärt Take-Two-CEO Strauss Zelnik, warum das so ist.
So hat es Rockstar schon immer gemacht
Laut Zelnik hält Rockstar mit dem "Console-First-Release" von GTA 6 an alten Tugenden fest und sieht in PlayStation- und Xbox-Besitzer*innen seine Kern-Zielgruppe:
Rockstar beginnt immer auf Konsolen, weil ich denke, dass man bei so einem Release daran gemessen wird, wie gut man die Kernzielgruppe bedient. Also wirklich die Kern-Kundschaft optimal zu versorgen. Wenn deine Kernzielgruppe nicht da ist oder nicht zuerst und am besten bedient wird, erreichst du deine anderen Zielgruppen gewissermaßen nicht.
Ob GTA 6 nachträglich noch für PC veröffentlicht wird, bestätigt Zelnik im Bloomberg-Interview übrigens nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich.
Nachträgliche PC-Version von Grand Theft Auto 6 nicht ausgeschlossen
Denn auch wenn Rockstar Konsolen-Fans zuerst bedient, dürfen PC-Spieler*innen wohl hoffen. Der Hauptgrund: Sowohl GTA 4 als auch GTA 5, die zum Launch beide zunächst nur für Konsole auf den Markt kamen, erhielten einige Zeit später nachträglich eine PC-Fassung, Red Dead Redemption 2 ebenso.
In einem früheren Interview von Juni 2024 deutete Zelnik sogar selbst eine PC-Umsetzung des kommenden Vice City-Trips an: "Rockstar denkt an Plattformen, die sie bereits kennen und wird weitere Ankündigungen machen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist", so Zelnik damals.
Da GTA 6 am 19. November 2026 aufschlägt, rechnen wir allerdings erst frühestens 2027 mit einer PC-Version.
Wünscht ihr euch GTA 6 für den PC?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.