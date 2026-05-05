Darum erscheint GTA 6 im November nicht für PC: "So hat es Rockstar schon immer gemacht"

Take-Two Interactive-Chef Strauss Zelnick erklärt, warum GTA 6 zuerst auf PS5 und Xbox Series X/S erscheint und die PC-Crowd (zunächst) nicht bedient wird.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
05.05.2026 | 07:28 Uhr

GTA 6 erscheint erst einmal nur für die PS5 und die Xbox Series XS. GTA 6 erscheint erst einmal nur für die PS5 und die Xbox Series X/S.

Am 19. November ist es so weit, dann erscheint GTA 6. Rockstars Open World-Abenteuer wurde allerdings zunächst nur für die PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Ob der Titel nachträglich auch für den PC veröffentlicht wird, ist weiterhin unklar, aber nicht ausgeschlossen.

Aber es ist, wie es ist: Konsolen-Besitzer*innen dürfen sich zuerst mit Lucia und Jason in den sonnendurchfluteten Straßen von Vice City austoben. In einem aktuellen Interview mit Bloomberg (via IGN) erklärt Take-Two-CEO Strauss Zelnik, warum das so ist.

So hat es Rockstar schon immer gemacht

Video starten 13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Laut Zelnik hält Rockstar mit dem "Console-First-Release" von GTA 6 an alten Tugenden fest und sieht in PlayStation- und Xbox-Besitzer*innen seine Kern-Zielgruppe:

Rockstar beginnt immer auf Konsolen, weil ich denke, dass man bei so einem Release daran gemessen wird, wie gut man die Kernzielgruppe bedient. Also wirklich die Kern-Kundschaft optimal zu versorgen. Wenn deine Kernzielgruppe nicht da ist oder nicht zuerst und am besten bedient wird, erreichst du deine anderen Zielgruppen gewissermaßen nicht.

Ob GTA 6 nachträglich noch für PC veröffentlicht wird, bestätigt Zelnik im Bloomberg-Interview übrigens nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich.

Nachträgliche PC-Version von Grand Theft Auto 6 nicht ausgeschlossen

Denn auch wenn Rockstar Konsolen-Fans zuerst bedient, dürfen PC-Spieler*innen wohl hoffen. Der Hauptgrund: Sowohl GTA 4 als auch GTA 5, die zum Launch beide zunächst nur für Konsole auf den Markt kamen, erhielten einige Zeit später nachträglich eine PC-Fassung, Red Dead Redemption 2 ebenso.

Mehr zum Thema
GTA 6 PC-Release - Alle Hinweise und Gerüchte zur PC-Version des Open World-Spiels
von Linda Sprenger
GTA 6 PC-Release - Alle Hinweise und Gerüchte zur PC-Version des Open World-Spiels

In einem früheren Interview von Juni 2024 deutete Zelnik sogar selbst eine PC-Umsetzung des kommenden Vice City-Trips an: "Rockstar denkt an Plattformen, die sie bereits kennen und wird weitere Ankündigungen machen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist", so Zelnik damals.

Da GTA 6 am 19. November 2026 aufschlägt, rechnen wir allerdings erst frühestens 2027 mit einer PC-Version.

Wünscht ihr euch GTA 6 für den PC?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Darum erscheint GTA 6 im November nicht für PC: "So hat es Rockstar schon immer gemacht"

vor 4 Tagen

GTA 6-Fans wollen viele Innenräume zum Erkunden haben, aber laut einem ehemaligen Rockstar-Entwickler ist das gar keine so gute Idee

vor 5 Tagen

GTA 6 Preis - Laut Take-Two CEO sollt ihr mehr bekommen, als ihr bezahlt

vor 6 Tagen

GTA 6-Entwickler mag Jason Schreier nicht: "Wir wollen nicht, dass er herumschnüffelt"

vor einer Woche

GTA 6: Möglicherweise hat die lange Info-Flaute am 21. Mai ein Ende
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Darum erscheint GTA 6 im November nicht für PC: So hat es Rockstar schon immer gemacht

vor 15 Minuten

Darum erscheint GTA 6 im November nicht für PC: "So hat es Rockstar schon immer gemacht"
Gaming Oma hat hunderte Stunden in Animal Crossing und Co. - Enkelkind zeigt jetzt ihre zuckersüßen handgeschriebenen Notizen zu Pokopia

vor einer Stunde

Gaming Oma hat hunderte Stunden in Animal Crossing und Co. - Enkelkind zeigt jetzt ihre zuckersüßen handgeschriebenen Notizen zu Pokopia
PS Plus im Mai 2026 - Schnappt euch heute die neuen Essential-Games, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

vor einer Stunde

PS Plus im Mai 2026 - Schnappt euch heute die neuen Essential-Games, das ist die Uhrzeit der Freischaltung
One Piece-Episode 1160 enthüllt die Neue Riesenkrieger-Piratenbande und ein Mitglied kennt ihr bereits seit über 9 Jahren

vor einer Stunde

One Piece-Episode 1160 enthüllt die Neue Riesenkrieger-Piratenbande und ein Mitglied kennt ihr bereits seit über 9 Jahren
mehr anzeigen