PS Plus im Mai 2026 - Schnappt euch heute die neuen Essential-Games, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Mai 2026 werden heute veröffentlicht.

Heute Morgen klingelt wieder der PlayStation Plus-Wecker, denn schon in wenigen Stunden können sich alle Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Service von Sony die neuen Essential-Spiele herunterladen. Diesmal ist nicht nur für Fußball-Fans, sondern auch für Souls-Enthusiast*innen etwas dabei!

Wann werden die neuen PS Plus Essential-Spiele veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 05. Mai 2026 zwischen 10 und 11 Uhr mittags.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die frischen Essential-Spiele mit eurem aktiven PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Alle neuen PS Plus Essential-Games des Mai 2026-Aufgebots in der Übersicht

In diesem Monat erwarten euch nicht nur das aktuelle EA Sports FC, sondern gleich zwei Soulslikes auf einen Schlag: Sowohl Wuchang als auch Nine Sols sind zwei Genre-Vertreter, die ihr euch als Fan von Elden Ring, Dark Souls und Co. definitiv anschauen solltet!

1:16 Dieses stylische, handgezeichnete Actionspiel wurde von Sekiro inspiriert und kommt auf Steam gut an

Autoplay

Die Kolleg*innen Kevin und Samara legen euch insbesondere Nine Sols ans Herz. Das 2024 vom Entwicklerstudio Red Candle Games veröffentlichte "Metroidvania-Soulslike" verdient ihrer Meinung nach definitiv mehr Aufmerksamkeit. Insbesondere das Kampfsystem, das mit seinem Fokus auf Paraden an FromSoftwares Sekiro: Shadows Die Twice erinnert, sorgt für Begeisterung. Mehr dazu hier:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welches PS Plus-Spiel freut ihr euch in diesem Monat besonders?