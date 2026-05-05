One Piece-Episode 1160 enthüllt die Neue Riesenkrieger-Piratenbande und ein Mitglied kennt ihr bereits seit über 9 Jahren

Ruffy begegnet dieser Person zum ersten Mal in One Piece. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animtion)

Der One Piece-Anime startete im April mit dem Elban-Arc voll durch. In diesem Handlungsbogen verschlägt es die Strohhüte auf die namensgebende Insel und Heimat der Riesenkrieger*innen, wo sie auch einige Mitglieder der "Neue Riesenkrieger-Piratenbande" treffen.

Darunter befindet sich auch ein Mitglied, das bereits vor 9 Jahren in einem Rückblick ihr Debüt hatte – auch wenn nicht jeder Fan sich an sie erinnern dürfte: Gerd.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den Ereignissen auf Elban und den Identitäten der Mitglieder der "Neue Riesenkrieger-Piraten".

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Jetzige Piratin und damalige Kindheitsfreundin von Big Mom

In Episode 1160 sind die Strohhüte erfolgreich aus dem Block-Reich geflüchtet und haben ihren Entführer, den maßgeblichen "Sonnenkönig", mit etwas Gewalt abhängen können.

Er scheint jedoch nicht der einzige Verfolger zu sein, denn es sind ihnen noch zwei weitere Riesenkrieger*innen auf den Fersen: Gerd und Goldberg, zwei Mitglieder der "Neue Riesenkrieger-Piraten".

Gerd ist jetzt über 75 Jahre alt. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animtion)

Goldberg ist der Schiffskoch der Bande, während Gerd die Rolle der Schiffsärztin übernimmt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Fans Gerd zu Gesicht bekommen, denn die Riesenkriegerin kam bereits in der Vergangenheit vor – genau genommen in einer Rückblende vor 9 Jahren in Kapitel 866 oder Episode 836 (2018).

Gerd ist nämlich eine Kindheitsfreundin von Charlotte Linlin (Big Mom) und hat sich gut mit ihr verstanden – trotz ihrer Angst gegenüber Linlins unkontrollierbarer Körperkraft. Gerd war auch immer diejenige, die Mutter Karamell über Linlins Unfälle oder Wutausbrüche berichtet hat, wenn es dazu kam.

Gerd als kleines Kind an der Seite von Linlin, bevor das Dorf verwüstet wurde. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animtion)

Gerd kann Big Mom nicht verzeihen

Obwohl beide Freundinnen gut miteinander ausgekommen sind, hielt ihre Freundschaft nicht ewig an. Als Gerd Linlin damals über die Regeln des Wintersonnenfests aufklärte, hat sie nicht damit gerechnet, dass sie Zeugin eines schrecklichen Ereignisses sein wird.

Eigentlich gilt es für die Riesenkrieger*innen auf Elban, 12 Tage lang zur Feier des Festes zu fasten, aber Linlin verlor am siebten Fastentag die Kontrolle über sich und legte das komplette Dorf aufgrund eines Wutausbruchs und ihres Verlangens nach Essen in Schutt und Asche.

Dabei töte sie – wenn auch aus Versehen – den Dorfältesten Jorul vor den Augen von Gerd. Gerd war danach für viele Jahre zutiefst von dem Ereignis traumatisiert.

Jahrzehnte später konnte Gerd ihr Trauma verarbeiten. Sie versteckt ihre damalige Freundschaft und Verbindung zu Big Mom zwar nicht, aber sie wird Big Mom nie für ihre damaligen Gräueltaten verzeihen.

Habt ihr Gerd sofort wiedererkannt und wie würde eurer Meinung nach ein Treffen zwischen Gerd und Big Mom verlaufen, wenn sie sich jemals wiedersehen sollten?