Red Dead Redemption 2: Wenn Arthur im Spiel zu früh vom Pferd steigt, muss er der Gang in einer Zwischensequenz meilenweit hinterher rennen - und das ist wirklich urkomisch

Ein RDR2-Fan zeigt im Video, was passiert, wenn wir bei Cutscenes, die eigentlich zu Pferd stattfinden sollten, zu früh abspringen.

Samara Summer
01.12.2025 | 18:15 Uhr

Es gibt wohl kaum etwas, das in Red Dead Redemption 2 mehr klassischen Western-Charme versprüht als die Gang Seite an Seite im Sattel zu sehen – so vorhanden in einer ganzen Reihe von Szenen im Verlauf der Story. Zur Western-Komödie verkommen diese aber, wenn wir es so anstellen wie ein Fan es im Video zeigt.

Ausdauertraining für Arthur: RDR2-Protagonist hechelt den Pferden hinterher

Reddit-Nutzer Severe-blake6720 hat in seinem Beitrag eine Info und ein Video geteilt, die bei der Community richtig gut ankommen – und das ist kein Wunder. Die Szene, in der Arthur seinen Gang-Kumpels, die hoch zu Ross unterwegs sind, zu Fuß hinterherrennen muss, ist urkomisch. Aber seht selbst:

Die Erklärung, wie das in einer Zwischensequenz passieren kann, ist ganz einfach: Severe-blake6720 hat den armen Arthur kurz vor Start der Cutscene vom Pferd springen lassen.

Die Community lacht sich in den Kommentaren schlapp. _funny_name_ findet beispielsweise: "Das ist aberwitzig." HawkEye3280 war zunächst nicht überzeugt, erklärt aber: "Ja, ist es wirklich ... Als ich den Titel gelesen habe, dachte ich 'Was ein Blödsinn, das auszuprobieren', dann habe ich tatsächlich laut losgelacht, als ich gesehen habe wie er rennt." Weitere Community-Mitglieder möchten das gleiche in Cutscenes probieren.

User SevenBecauseYes bemerkt: "Es ist so witzig, wie die Cutscenes funktionieren." Der Fan bezieht sich dabei auf einen anderen Clip, bei dem in einer Red Dead Online-Mission alle Spieler*innen in der Luft geritten sind, weil sie keine Pferde mitgebracht hatten, obwohl das vorgesehen war.

Daneben gab es beispielsweise auch schon NPCs auf Social Media zu sehen, die in einer Cutscene schlammbeschmiert auftraten, weil sie vorher im Spiel in den Matsch gefallen sind. Oder welche, die in gruseliger Splatter-Manier dabei waren, weil sie zuvor getötet wurden.

Wir können also festhalten: Die Zwischensequenzen im Spiel zu manipulieren, macht einfach immer wieder Spaß.

Habt ihr so was auch schon mal ausprobiert? Oder habt ihr versehentlich eine Cutscene im Spiel mit einer unbedachten Handlung ruiniert?

