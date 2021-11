Animal Crossing-Weihnachten: Die perfekte Vorbereitung auf den Spielzeugtag 2021

Im Dezember schmeißt Animal Crossing: New Horizons auch 2021 alle Ambitionen, ein gemütliches Spiel zum entspannen zu sein, über Bord. Denn wenn ihr wirklich alles haben wollt, dann müsst ihr einen strammen Zeitplan verfolgen und täglich spielen. Das alles erwartet euch bis zum 24. Dezember und dem Spielzeugtag als Hauptevent.

Alle Events und die wichtigsten Zeiten im Überblick

Zu vier unterschiedlichen Zeiten gibt es im Dezember neue Events, Items zu kaufen, Bastelanleitungen zu finden und vieles mehr. Wir zeigen euch im Überblick, was ihr wann erleben könnt.

Das alles könnt ihr ab dem 1. Dezember erleben

Spielzeuge in Nooks Laden

Nooks Laden erstrahlt im Dezember in weihnachtlichem Glanz. Zudem wird in der saisonalen Ecke unten links jeden Tag ein Spielzeug angeboten, das ihr für den Spielzeugtag benötigt. Es gibt insgesamt neun unterschiedliche Item-Kategorien in mehreren Farben:

Blechroboter

Dinosaurier-Spielzeug

Hundeplüschtier

Kinderzelt

Pop-Up-Bücher

Puppenhaus

RC Helikopter

Spielzeug-Rennbahn

Socken

Es gibt immer nur ein Item pro Tag, weshalb ihr täglich in den Laden schauen solltet, um auch genügend Spielzeuge am 24. Dezember zu besitzen. Da ihr aber vom gleichen Exemplar mehrere kaufen könnt, ist es ebenfalls möglich auf Inseln von Freunden zu gehen. So könnt ihr täglich gleich mehrere unterschiedliche Spielzeuge kaufen.

Wie der Multiplayer funktioniert, lest ihr hier:

Neue Kleidung im Schneiderladen

Mit dem Start in den Dezember könnt ihr euch passend auch einkleiden. Dafür solltet ihr den Schneiderladen besuchen und neue Kleidung kaufen, wie die Strickpullis, Mützen oder Weihnachtsbaum-Kleider.

Weihnachtsmann-Klamotten: Das sind die wichtigsten Kleider während dieser Zeit. Denn ihr braucht diese dringend für den 24. Dezember. Nur wenn ihr diese anzieht, könnt ihr auch das Spielzeugtag-Event starten. Haltet also die Augen dafür offen. Jedoch könnt ihr sie garantiert auch am 24. Dezember in eurem Schneiderladen erhalten, falls ihr sie bis dahin nicht gekauft habt.

Das alles könnt ihr ab dem 11. Dezember erleben

Auf eurer Insel schneit es und Schneeflocken sammeln

Der 11. Dezember startet mit einer Überraschung. Denn eure gesamte Insel ist von einer weißen Pracht überzogen und ihr startet endlich in die Schnee-Saison.

Wie lange dauert die Saison? Ihr könnt vom 11. Dezember 2021 bis zum 24. Februar 20222 die umherfliegenden Schneeflocken sammeln und die Bastelrezepte durch Ballons oder von Bewohnern erhalten.

Alle Bastelrezepte und mehr fassen wir für euch hier zusammen:

Schnemil perfekt zusammenbauen

Am 11. Dezember gibt es neben dem Schnee aber auch eine weitere Aktivität. Ihr findet nämlich Schneebälle auf eurer Insel, die ihr zu einem Schneemann zusammenrollen könnt.

Bis wann könnt ihr Schneemänner bauen? Genauso wie die Schnee-Saison dauert auch dieses Event vom 11. Dezember 2021 bis zum 24. Februar 2022 an.

Wie ihr den Schneemann Schnemil perfekt zusammenbaut, um Bastelrezepte zu erhalten, zeigen wir euch hier:

Weiter geht der Event-Marathon mit der Festtags-Saison vom 15. Dezember 2021 bis zum 06. Januar 2022.

Baumschmuck sammeln: Passend zu Weihnachten sind ab sofort einige eurer Tannenbäume auf der Insel mit bunten Lichtern versehen. Schüttelt ihr an diesen, dann fällt manchmal Baumschmuck in unterschiedlichen Farben herunter. Diesen könnt ihr für Bastelanleitungen verwenden. Was es sonst noch während der Festtags-Saison gibt, lest ihr hier:

Der Spielzeugtag ist nur am 24. Dezember

Der Dezember findet sein großes Finale am 24. Dezember 2021, denn dann findet Weihnachten beziehungsweise der Spielzeugtag in Animal Crossing statt.

Wann geht es los? Das Event zu Weihnachten findet wirklich nur an einem Tag statt. An Heiligabend könnt ihr von 5 Uhr bis 4:59 Uhr am Folgetag auf das Rentier Chris treffen. Voraussetzung für das Event ist, dass ihr bereits das Servicecenter ausgebaut habt. Fangt ihr also gerade erst mit dem Spiel an, dann könnt ihr leider am Spielzeugtag nicht teilnehmen.

Alle Belohnungen, die ihr nur an diesem Tag von Chris erhalten könnt:

Noch mehr zu entdecken: Der Dezember ist damit aber noch nicht vorbei. In unserer gesamten Monatsübersicht zeigen wir euch, was es noch alles zu entdecken gibt, was es mit Silvester auf sich hat und wer von euren Bewohner*innen Geburtstag feiert.

Nehmt ihr auch dieses Mal an den Festivitäten in Animal Crossing teil oder fehlen euch große Neuerungen?