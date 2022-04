Lego Star Wars: The Skywalker Saga - Alle Codes für Charaktere und Schiffe

In LEGO Star Wars: The Skywalker Saga können wir Episode 1 bis 9 komplett im Klötzchen-Look erleben. Das bedeutet auch, dass viele Charaktere und Fahrzeuge auf uns warten. Einige davon können wir mit Cheat-Codes ganz einfach freischalten. Und das Internet wäre nicht das Internet, wenn nicht bereits die ersten Codes ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hätten (via Reddit).

Wie ihr die Codes verwendet und welche Charaktere, Schiffe und Fahrzeuge ihr euch so ins Spiel holen könnt, haben wir hier für euch zusammengetragen.

Hinweis: Die Liste an Codes kann sich nach dem Release noch erweitern. Schaut also immer wieder mal vorbei.

So gibt man Codes in The Skywalker Saga ein

Codes in The Skywalker Saga zu nutzen ist sehr einfach. Ihr benötigt dafür keine geheime Tastenkombination, sondern müsst einfach ein Eingabefenster aufrufen. Das geht folgendermaßen:

Drückt während des Spielens die Start-Taste des Controllers. Wählt dann im Hauptmenü “Code eingeben” (Schlüsselsymbol) aus. Gebt den gewünschten Code ein, um Charaktere und fahrbare Untersätze freizuschalten.

Alternativ können die Codes über den Holoprojektor (Select-Taste) eingegeben werden, wo wir auch auf die Galaxie-Karte, Upgrades und mehr zugreifen können. Dort lassen sie sich unter Extras (Fragezeichen) ebenfalls eintragen.

Codes für Charaktere

C-3PO (Holiday Special) C3PHOHO Itchy (Holiday Special) WOOKIE Darth Vader (Holiday Special) WROSHYR D-O (Holiday Special) TIPYIPS Gonk Droid (Holiday Special) LIFEDAY Poe Dameron (Holiday Special) KORDOKU Aayla Secura KH7P320 Admiral Holdo XV4WND9 The Emperor SIDIOUS Dengar OKV7TLR Nute Gunray WBFE4GO Poggle the Lesser Z55T8CQ Ratts Tyerell GR2VBXF Tarkin 3FCPPVX

Codes für Schiffe und Fahrzeuge

The Razor Crest ARVALA7 Resistance Intersystem Transport Ship SHUTTLE

Wenn ihr wissen wollt, wie gut Lego Star Wars: The Skywalker Saga im GamePro-Test abgeschnitten habt, werdet ihr hier fündig:

