Der Game Pass hat ab morgen das perfekte Koop-Spiel für alle, die gern mit ihren Kids zocken

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Zeit, bei der nicht nur viele Spiele unter dem Weihnachtsbäumen landen, sondern diese auch direkt ausprobiert werden – meist mit der ganzen Familie und/oder im Koop.

Zwar dauert es bis dahin noch ein wenig, Microsoft beschenkt aber bereits morgen – also am 6. Dezember – sowohl alle Lego-, Star Wars- und Koop-Fans mit einem Game Pass-Neuzugang, den auch wir ausdrücklich empfehlen können.

Denn ab dem Nikolaustag können alle mit Game Pass-Abo Lego Star Wars: The Skywalker Saga ohne weitere Kosten herunterladen und spielen - und haben damit Zugriff auf den nicht nur umfangreichsten, sondern wohl auch besten Teil der populären Lego Star Wars-Reihe.

Das ist Lego Star Wars: The Skywalker Saga

6:12 Lego Star Wars: The Skywalker Saga mit neuem Gameplay-Trailer und Releasedatum

Darum geht es: In The Skywalker Saga spielt ihr bekannte Szenen aus sämtlichen Star Wars-Filmen in Klötzchenoptik nach, die nach Trilogien aufgeteilt sind. Anfangs habt ihr nur Zugriff auf Episode 1, 4, und 7, je weiter ihr spielt, desto mehr Episoden schaltet ihr frei. Darüber hinaus gibt es auch noch einen freien Modus, in dem ihr die Planeten aus dem Star Wars-Universum besuchen und diverse Aufgaben erfüllen könnt.

Ihr erlebt also Sequenzen wie den Tiefflug durch den Graben des Todessterns oder erkundet Mos Eisley. Die übergreifende Kampagne des Spiels wird euch ca. 12 Stunden beschäftigen. Spielerisch ist das Ganze der typische Lego-Mix aus Erkundung, einfachen Kämpfen und dem Zusammenbauen von kleineren Elementen innerhalb der Levels.

Das wird Lego-typisch ziemlich humorvoll präsentiert, das Spiel nimmt sich in vielen Momenten nicht allzu ernst. Sammlernaturen kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten, denn im Laufe der einzelnen Episoden könnt ihr über 300 Lego-Figuren sammeln.

Alles Weitere zum Spiel findet ihr in unserem Test:

42 7 Mehr zum Thema Lego Star Wars: The Skywalker Saga im Test: Das beste Lego-Spiel seit Jahren!

Eine besondere Empfehlung für Familien

Die Lego-Spiele sind seit jeher bekannt für ihre problemlose Koop-Implementierung und The Skywalker Saga ist da keine Ausnahme. Hier kann jederzeit eine zweite spielende Person einsteigen, das Bild wird dann in der Mitte geteilt. Zusammen kämpfend und erkundend durch die Level zu ziehen macht dann noch mal deutlich mehr Spaß als alleine, auch wenn hier und die Übersicht etwas leiden kann.

Wer also gerne mit seinen Kindern spielt, sollte sich The Skywalker Saga deswegen ganz besonders genau anschauen. Jüngere Kids werden vermutlich mit dem Spielablauf etwas überfordert sein, weswegen die USK-Freigabe (ab 12 Jahren) gut als Referenzpunkt herangezogen werden kann.

Je nach Spielerfahrung werden auch schon etwas jüngere Spieler*innen ihren Spaß mit dem Titel haben – vor allem, wenn Mama und Papa im Koop unterstützend zur Seite stehen. Ein Vierspieler-Koop wäre natürlich noch besser gewesen, so müssen die Controller nach einem Level je nach Belieben eben hin- und hergetauscht werden.

Was abseits von Lego Star Wars: The Skywalker Saga sonst noch im Dezember in den Game Pass wandert, könnt ihr hier lesen:

26 2 Mehr zum Thema Xbox Game Pass im Dezember 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge

Meinung der Redaktion Tobias Veltin

@FrischerVeltin Mit Lego Star Wars: The Skywalker Saga kommt am 6. Dezember eine echte Perle in den Game Pass, in die alle mit Abo, zumindest mal reinschauen sollten. Denn der Charme und die Liebe zum Star Wars-Detail trieft dem Spiel aus allen Poren und gerade umfangstechnisch bekommt ihr hier ein echtes Monstrum serviert, mit dem ihr euch Wochen, wenn nicht sogar Monate beschäftigen könnt. Auch wenn ich eine absolute Koop-Empfehlung für Familien mit älteren (!) Kindern geben kann, bin ich selbst ein bisschen traurig, dass meine älteste Tochter mit ihren fünf Jahren noch zu klein ist, um sie in die knuffigen Star Wars-Abenteuer mitzunehmen. Dafür ist das Spielgeschehen dann zeitweise doch etwas zu chaotisch und die Vorlage an manchen Stellen zu düster, trotz humoriger Aufmachung.

Freut ihr euch auf den Titel und mit wem wollt ihr im Koop zocken?