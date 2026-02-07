20 Motoren und 1,6 Meter: Das ultimative Set der wohl besten LEGO-Alternative ist im Sale!

Bei Klemmbausteinen denken die meisten von uns noch an LEGO - doch eine Alternative finde ich noch besser!

Früher war LEGO das Nonplusultra im Kinderzimmer und LEGO Technic insbesondere. Heutzutage sieht die Lage etwas anders aus: Die Preise sind in meinen Augen extrem hoch und irgendwie fehlt es mir da auch an Größe.

Mittlerweile gibt es Alternativen: Das größte und vermutlich krasseste Technik-Set überhaupt kommt nicht von LEGO, hat 20 Elektromotoren, ist 1,6 Meter groß - und dafür wahnsinnig günstig. Auch wichtig: Die Qualität stimmt trotzdem und die Steine sind sogar kompatibel mit LEGO!

Die vielleicht beste LEGO Technic-Alternative ist sogar kompatibel mit LEGO-Steinen!

Bevor wir zu den 20 Motoren kommen, müssen wir kurz klären, mit wem wir es hier zu tun haben. Mould King ist eine LEGO-Alternative, die sich in den letzten Jahren zum absoluten Liebling der Community entwickelt hat. Die Gründe sind simpel: Mould King bietet wirklich gigantische Sets an, die gut durchdacht sind und vergleichsweise richtig wenig kosten.

Mould King vs. LEGO im Vergleich - die wichtigsten Infos im Überblick

Ein wichtiger Begriff, den ihr kennen müsst, ist GoBricks. Das ist der Hersteller, von dem Mould King seine Steine bezieht. In der Klemmbaustein-Szene gelten GoBricks-Steine als das Nonplusultra.

Das beschreibt, wie fest die Steine aufeinander sitzen. Meiner Erfahrung nach ist die Kupplungskraft hier teils sogar einen Tick höher als bei LEGO. Kompatibilität: Ja, die Steine sind zu 100 % kompatibel. Ihr könntet theoretisch euren LEGO-Fuhrpark mit Mould-King-Teilen erweitern, ohne dass man einen Unterschied in der Passform merkt. Das ist auch absolut legal, da die originalen LEGO-Patente ausgelaufen sind.

In meinen Augen hat Mould King den Sprung von der bloßen „Kopie“ zur ernstzunehmenden Marke geschafft. Während LEGO oft auf Lizenzen und bunte Farben für jüngere Zielgruppen setzt, bedient Mould King die Hardcore-Technik-Fans, die eine echte Herausforderung suchen.

Mould King 17007: Der gigantische Schwerlastkran mit 20 Motoren

Wenn ihr dachtet, mechanische Modelle hätten schon alles gesehen, dann haltet euch fest: Der Mould King 17007 ist ein Statement-Set. Er ist das wohl krasseste Technik-Set aus Klemmbausteinen, die ihr überhaupt kaufen könnt. Tausende Steine, weit über einen Meter groß und sogar ferngesteuert!

Was macht diesen Kran so besonders?

Der Kran ist extrem detailliert und die Mechaniken sind ausgefuchst - hier bewegt sich alles, was sich bewegen soll, das meiste sogar motorisiert.

Bevor wir ins Detail gehen, hier eine kompakte Übersicht der Highlights, die selbst eingefleischte Technikfans sprachlos machen:

20 Einzelmotoren , die verschiedene Funktionen antreiben

, die verschiedene Funktionen antreiben Fernsteuerung per App oder Controller – kein Kabelsalat

– kein Kabelsalat Realistische Mechanik inklusive Seilzug, Schwenkarm, Ausleger-Verstellung

inklusive Seilzug, Schwenkarm, Ausleger-Verstellung Hohe Modularität – Nachrüsten und Erweitern möglich

– Nachrüsten und Erweitern möglich Detailtreue Elemente wie Gegengewichte, Hydraulik-Ästhetik

wie Gegengewichte, Hydraulik-Ästhetik Kompatibel mit LEGO®-Steinen für individuelle Erweiterungen

20 Motoren,

Ja – 20 Motoren. Das ist kein Tippfehler. Damit ist der 17007 Kran eines der umfangreichsten motorisierten Sets, die ihr irgendwo in dieser Klasse finden könnt. Jeder Motor steuert eine andere Funktion: Ausleger heben und senken, Drehplattform rotieren lassen, Seilwinde aktivieren, sogar kleine Zusatzteile wie Stützen oder Plattformen bewegen.

Jup, das Ding ist bis zu 1,7 Meter groß und 1,2 Meter lang. Wer das daheim hat, dem sind erstaunte Blicke sicher.

Die Basis rotiert komplett und die Stützen sind ausfahrbar

und die Stützen sind ausfahrbar Der Ausleger lässt sich in mehreren Stufen verstellen , nicht nur hoch und runter, sondern auch in der Länge anpassen.

, nicht nur hoch und runter, sondern auch in der Länge anpassen. Jeder Motor kann separat gesteuert werden , entweder einzeln oder über voreingestellte Funktionen.

, entweder einzeln oder über voreingestellte Funktionen. All das lässt sich fernsteuern

Der Mould King 17007 Kran ist das absolute Königsmodell der Technik-Sets. Mould King schafft hier nicht nur ein fast schon absurd großes Set in guter Qualität zusammenzubauen, sondern das auch noch zu einem verdammt fairen Preis anzubieten.

Wenn ihr das zusammengebaut und daheim stehen habt, dann kann ich euch versprechen, dass jeder Besucher mit dem Blick daran hängenbleibt.