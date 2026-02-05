Switch 2 im MediaMarkt-Angebot: Der beste Preis aller Zeiten!

Falls ihr euch die Nintendo Switch 2 erst dann holen wolltet, wenn es die Konsole mal günstig im Sonderangebot gibt, ist heute euer Tag!

Um 20 Uhr am Donnerstagabend startet offiziell der große neue MediaMarkt-Sale, durch den ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Per App könnt ihr euch die tausenden Angebote sogar schon jetzt sichern. Mit dabei ist auch die Nintendo Switch 2, die ihr sowohl einzeln als auch im Bundle mit Mario Kart World zu einem echten Hammerpreis bekommt:

Durch den Extra-Rabatt von 15,966 Prozent sinkt der Preis um knapp 75€ bzw. um knapp 80€ bei dem Bundle, was für die bislang sehr preisstabile Konsole eine Menge ist. Laut Vergleichsplattformen gab es die Switch 2 in beiden Versionen in Deutschland noch nie zuvor so günstig. Hier die exakten Preise:

Das Bundle mit Pokémon-Legenden: Z-A ist übrigens leider nicht im Sale enthalten, aus dem einfachen Grund, dass es bei MediaMarkt bereits ausverkauft ist. Die beiden verfügbaren Switch 2-Versionen bekommt ihr alternativ auch bei Saturn günstiger:

Offiziell laufen die Angebote noch bis Montag. Angesichts der wirklich hervorragenden Preise solltet ihr jedoch damit rechnen, dass die Switch 2 schon vorher ausverkauft sein könnte. Wir empfehlen euch daher, besser frühzeitig zuzuschlagen.

Switch 2 im Angebot: Lohnt sich das Mario Kart World Bundle?

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Wenn ihr euch auch nur ein bisschen für Mario Kart World interessiert, raten wir euch, direkt zum Bundle zu greifen, statt die Switch einzeln zu kaufen. Ein Aufpreis von nur rund 25€ ist schließlich ein toller Deal für das Spiel. Bedenkt man, wie preisstabil Nintendos First-Party-Titel sind, werdet ihr Mario Kart World einzeln vermutlich selbst in Jahren noch nirgendwo zu einem so guten Preis finden, zumindest nicht als Neuware.

Außerdem ist das erste Mario Kart, das den Schritt zu einem Open-World-Spiel wagt, sein Geld natürlich zweifelsfrei wert. Der internationale Wertungsschnitt liegt laut Metacritic bei 86 Punkten und auch uns hat das bunte Rennspiel sehr gut gefallen, wie ihr im oben verlinkten Test nachlesen könnt.